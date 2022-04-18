В России на четверть упадет выпуск упаковочного картона

18.04.2022 [Экономика]

С конца февраля спрос на российский тарный картон, используемый для производства упаковки, снизился на 25–30%. Об этом пишет РБК со ссылкой на гендиректора Лиги переработчиков макулатуры Андрея Гурьянова.

По его словам, крупнейшие производители картона сократят выпуск картона в этом году на 25%. Они считают снижение цен на картон для привлечения дополнительных клиентов «худшим решением», хотя пытаются держать цены на уровне февраля — от 51 тыс. до 68 тыс. руб. за тонну (без НДС) в зависимости от типа картона.

При этом запасы тарного картона на складах переработчиков достигли примерно 650 тыс. тонн., такое количество картона производят за 1,5 месяца.

В пресс-службе Минпромторга заявили, что отдельные производители снизили темпы производства картона, однако никто не остановил работу. 

Ситуация возникла из-за почти полного прекращения экспорта в Европу. Эксперты считают, что производители упаковочного картона могут нарастить поставки в Китай, но из-за роста товарооборота между двумя странами уже возникла нехватка вагонов для транспортировки грузов.

 

Тэги: картон, санкции

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