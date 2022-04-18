Женщина — водитель получила травмы в результате двойного ДТП в Вологде

18.04.2022 [Происшествия]

В Вологде в результате двойного столкновения травмы получила 28-летняя женщина, управлявшая автомобилем Рено-Символ.

Как рассказали в городском отделе ГИБДД, авария произошла в субботу около половины пятого дня на улице Ленинградской. Предварительно установлено, что Рено, двигавшийся в направлении улицы Южакова, остановился на запрещающий сигнал светофора на перекрестке с улицей Ярославской, когда сзади в него врезался Митсубиси Паджеро под управлением 38-летнего мужчины.

От удара Рено Символ отбросило на стоящий впереди Рено Каптюр. В результате двойного удара женщина, управлявшая Символом, получила травмы и была госпитализирована.   

Тэги: ДТП, перекресток, улица Ленинградская

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