В Вологде в результате двойного столкновения травмы получила 28-летняя женщина, управлявшая автомобилем Рено-Символ.

Как рассказали в городском отделе ГИБДД, авария произошла в субботу около половины пятого дня на улице Ленинградской. Предварительно установлено, что Рено, двигавшийся в направлении улицы Южакова, остановился на запрещающий сигнал светофора на перекрестке с улицей Ярославской, когда сзади в него врезался Митсубиси Паджеро под управлением 38-летнего мужчины.

От удара Рено Символ отбросило на стоящий впереди Рено Каптюр. В результате двойного удара женщина, управлявшая Символом, получила травмы и была госпитализирована.