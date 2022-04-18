12 человек были эвакуированы в результате пожара в многоквартирном доме в Череповце

Пожар в однокомнатной квартире – студии произошел накануне в Череповце. По информации регионального управления МЧС, сообщение о возгорании поступило на пульт дежурной части пожарной охраны в одиннадцатом часу дня. ЧП случилось в квартире, которая находится на первом этаже дома.

До момента приезда первых подразделений противопожарной службы из подъезда самостоятельно эвакуировались 12 человек, в том числе двое детей.

В результате пожара повреждена внутренняя отделка квартиры, имущество, а также закопчена лестничная клетка.

Основной причиной возгорания огнеборцы называют недостаток конструкции и изготовления электрооборудования.