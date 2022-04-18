Волейболистки «Северянки» подтвердили звание чемпионок высшей лиги «А»

Череповчанки волейбольной «Северянки», обеспечившие себе чемпионство задолго до окончания сезона, в заключительном туре, который прошел с 15 по 17 апреля, дома обыграли ещё одну череповецкую команду «Смена» со счётом 3:1, а также «Уралочку-2-УрГЭУ» из Свердловской области и курский «ЮЗГУ-Атом», оба матча завершились 3:0.

Спортсменки тем самым подтвердили, что не зря стали чемпионами высшей лиги «А» в этом сезоне второй раз подряд и пятый в истории турнира.

«В этом сезоне больше всего запомнилась работа команды. Игроки, когда решали задачу, и, когда уже она была решена, работали одинаково. Это очень ценно. Игроки растут профессионально, они понимают, что играют для болельщиков. Что касается неприятных моментов — это травмы, которых, к сожалению, избежать не удалось. Два игрока у нас надолго выбыли. Большие интервалы между матчами в конце сезона тоже не понравились. Они выбивают из колеи, особенно на финише, когда игроки находятся в лучшей форме», — подвел итоги сезона главный тренер «Северянки» Роман Самбурский.

Еще одна команда из Череповца — «Смена» перед последним туром тоже не решала никаких задач. Но, в отличии от «Северянки», которая обеспечила себе чемпионство, «Смена» заняла четвертое место и по итогам тура не смогла не подняться выше. В последнем туре молодежная команда Череповца проиграла все три матча, не взяв не одной партии.

Борьбу за второе место чемпионате вели команды из Курска и Свердловской области. Несмотря на то, что их очный поединок завершился на тай-брейке в пользу «ЮЗГУ-Атом» 3:2 (20:25, 25:17, 25:22, 14:25, 15:13), серебряными призерами турнира стали уральские волейболистки. У курянок — бронза.