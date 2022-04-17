Двое жителей Ленинградской области спрятали концы убийства в Чагодощенском районе

17.04.2022 [Происшествия]

В Ленинградской области вынесен приговор двум местным жителям, которые после двойного убийства вывезли убитых в Чагодощенский район Вологодской области и утопили их в реке Песь.

По материалам дела, подсудимые заманили мужчину с женщиной в безлюдное место на территории производственной зоны населенного пункта Горелово, забили их баллонным гаечным ключом, забрали деньги, мобильные телефоны и ключи от квартиры, а затем вывезли тела в Чагодощенский район Вологодской области. Общий улов преступников составил 266 тысяч рублей.

В суде оба подсудимых отрицали свою причастность к преступлениям, перекладывая вину друг на друга, однако стороной обвинения были представлены неопровержимые доказательства. В связи с этим коллегия присяжных вынесла обвинительный вердикт, — сообщает ИА Вологдарегион.

Одного из обвиняемых суд приговорил к 21 году лишения свободы, второго — к 19 годам колонии строгого режима.

Тэги: приговор, суд, преступление

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