Жительница Тотьмы получила ожог ноги при использовании бытовой химии

Пожар в восьмиквартирном деревянном доме на улице Дачной Тотьмы произошел накануне около половины третьего дня. Как рассказали в управлении МЧС, возгорание случилось на кухне двухкомнатной квартиры.

В результате пожара повреждены отделка кухни. В частности, обуглены края обоев на площади 0,5 кв. метров.

В результате пожара получила ожоги ноги первой степени 37-летняя хозяйка квартиры, которой на месте была оказана медицинская помощь.

Как рассказали в управлении МЧС, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при использовании бытовой химии. О какой конкретно бытовой химии идет речь, в управлении МЧС не уточнили.