В Великоустюгском районе начинается «густой ледоход»

17.04.2022 [Общество]

В Великоустюгском районе начался «густой ледоход». Об этом на своей странице в соцсетях написал глава района Александр Кузьмин.

«В Усть-Алексеево — густой ледоход. Уровень воды на реке Юг в районе указанного населенного пункта вырос на 56 см», — написал накануне в соцсетях глава района.

В связи с активными подвижками льда на реке Юг и ледоходом в районе Усть-Алексеево с сегодняшнего дня, 17 апреля, будет ликвидирована переправа через Северную Двину. Спасатели начнут подготовку к взрывам утром, переход будет полностью закрыт.

Тэги: ледоход, Великоустюгский район

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