Штрафы для зацеперов увеличили в 40 раз

Максимальную сумму штрафа за поездку на поезде с внешней стороны увеличили до 4000 рублей. Соответствующий закон подписал Владимир Путин. Документ, как сообщает РИА Новости, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Сумма штрафа за нарушение правил поведения граждан на железнодорожном транспорте не менялась на протяжении 20 лет, и составляла 100 рублей.

Согласно подписанному закону, сейчас повышается денежное взыскание за передвижение на поездах с внешней стороны, в том числе на крышах и переходных площадках. Теперь его размер составляет от двух тысяч до четырех тысяч рублей.

Как отмечали ранее авторы законопроекта, в последнее время распространен противоправный проезд снаружи поездов, что именуется как «трэйнсерфинг», «трэйнхопинг» и «зацепинг».

Указанный способ передвижения представляет опасность для жизни и здоровья как для самих правонарушителей, так и для других пользователей железнодорожного транспорта.