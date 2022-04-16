Штрафы для зацеперов увеличили в 40 раз

16.04.2022 [Общество]

Максимальную сумму штрафа за поездку на поезде с внешней стороны увеличили до 4000 рублей. Соответствующий закон подписал Владимир Путин. Документ, как сообщает РИА Новости, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Сумма штрафа за нарушение правил поведения граждан на железнодорожном транспорте не менялась на протяжении 20 лет, и составляла 100 рублей.

Согласно подписанному закону, сейчас повышается денежное взыскание за передвижение на поездах с внешней стороны, в том числе на крышах и переходных площадках. Теперь его размер составляет от двух тысяч до четырех тысяч рублей.

Как отмечали ранее авторы законопроекта, в последнее время распространен противоправный проезд снаружи поездов, что именуется как «трэйнсерфинг», «трэйнхопинг» и «зацепинг».

Указанный способ передвижения представляет опасность для жизни и здоровья как для самих правонарушителей, так и для других пользователей железнодорожного транспорта.

 

Тэги: закон, штраф, зацеперы

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