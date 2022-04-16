Водитель китайского паркетника погиб в результате ДТП в Кирилловском районе

16.04.2022 [Происшествия]

Водитель китайского автомобиля Хавал Хонор погиб в результате лобового столкновения в Кирилловском районе. Авария произошла накануне на 120-м километре трассы Вологда-Медвежьегорск.

По информации регионального управления ГИБДД, водитель «китайца» - 35-летний житель Карелии, двигаясь в сторону Вологды, выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с грузовым Мерседесом с полуприцепом.  

«В результате ДТП пострадали водитель Хавал и три его пассажира: женщина 1987 г. р., девочка 2021 г. р. и мальчик 2019 г. р. Несовершеннолетние и женщина с травмами различной степени тяжести были доставлены в медучреждение Вологды. Водитель Хавал от полученных травм скончался в медучреждении Кириллова», — рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Обстоятельства аварии выясняют сотрудники ГИБДД.

Тэги: ДТП, погиб в аварии, лобовое столкновение

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