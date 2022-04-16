На дачном участке под Вологдой нашли немецкую противопехотную мину

16.04.2022 [Общество]

В окрестностях Вологды на дачном участке обнаружена немецкая противопехотная мина. Об этом рассказали в областном управлении Росгвардии.

«Дачники пояснили, что во время проведения земляных работ обнаружили металлический предмет. Обследовав находку, специалисты-взрывотехники установили, что обнаруженным предметом является противотанковая немецкая мина 1939 года выпуска, представляющая опасность для окружающих», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Как пояснили в Росгвардии, в ближайшее время боеприпас будет уничтожен с соблюдением всех мер предосторожности.

Тэги: мина, находки, дача

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