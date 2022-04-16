Коллективный иммунитет в Вологодской области упал почти до 52%

Коронавирус практически исчез из новостной повестки в России. Вместе с ним ушла и тема вакцинации. По данным на 15 апреля, в Вологодской области коллективный иммунитет составляет лишь 52,5%. В целом по России этот показатель еще ниже — 45,2%.

Своего пика коллективный иммунитет в Вологодской области достигал в середине января этого года, когда статистика фиксировала 66,9% коллективного иммунитета. Эти показатели очень сильно не дотягивали до 80%, о которых Роспотребнадзор заявлял, как эталонных для борьбы с коронавирусом. Именно такую планку ведомство установило еще в октябре прошлого года, пояснив, что показатель в 80% вакцинированных позволит говорить об уровне защищенности вологжан от COVID.

Сейчас показатели коллективного иммунитета снижаются, однако и уровень заболеваемости падает. В Вологодской области эти показатели вернулись к середине января 2022 года, когда количество заболевших за сутки также было на уровне 150 человек. Однако в январе наблюдался резкий рост заболеваемости, а сейчас количество заболевших с каждым днем становится меньше.

еще в конце декабря прошлого года.