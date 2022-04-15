Встреча «Русская эмиграция в 1920-х: потомки и наследники» пройдет в Вологде 23 апреля

15.04.2022 [Культура]

Встреча «Русская эмиграция в 1920-х: потомки и наследники» пройдет в Вологде 23 апреля. 

– В 20-е годы 20-го века Россию вынуждено покинули выдающиеся деятели отечественной философии, культуры и науки. 23 апреля состоится презентация книги Михаила и Ираиды Копьёвых «И мой шатер стал мне Римом», рассказывающей об опыте общения с потомками эмигрантов первой волны, – сообщается в анонсе мероприятия.

Встреча проводится в рамках проекта «Прошло 100 лет: мы изменились?» на средства гранта Благотворительного фонда Владимира Потанина.

Начало встречи 23 апреля в 13:00 в Доме купца Самарина по адресу: Вологда, Советский проспект, 16 «А».

Количество мест ограничено, поэтому нужна предварительная регистрация по ссылке.

Возрастные ограничения: (12+).
 

Тэги: встреча, лекция, история, презентация, книга, Копьев

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