Несколько выставок проходят в апреле в усадьбе Брянчаниновых под Вологдой

15.04.2022 [Культура]

Четыре выставки проходят в апреле в усадьбе Брянчаниновых под Вологдой.

Выставка живописи «Я помню чудное мгновенье...» художника Александра Рябкова, члена Союза художников России.

– Здесь представлены портреты, выполненные в технике масляной живописи. Портрет – один из самых сложных жанров в живописи. Главная сложность состоит в том, чтобы передать не только внешнее сходство портретируемого, но и его внутренний мир, чувства, характер, пространство, в котором он живет, – говорится в анонсе мероприятия.

Выставка живописи «Поэзия цветов» художника Евгения Кудрякова, члена Союза художников России.

– Выставка знакомит зрителя с живописными произведениями из коллекции автора. Цветы одна из самых популярных тем в искусстве. Во все времена они вдохновляли поэтов и музыкантов, скульпторов, живописцев, в произведениях которых их хрупкая красота обретает бессмертие. Красота цветка, волнующая творцов на протяжении многих веков, не потеряла актуальности и в современности. Живая красота, сотворенная природой, и красота, запечатленная на холсте, вместе создают удивительный по силе воздействия резонанс, – рассказывают сотрудники усадьбы.

Помимо этого, в каретнике усадьбы проходит выставка фотографий «В море птиц».

Также гости усадьбы могут посетить выставку книг «Архитектурное наследие Вологодской области». Представленные здесь книги находятся в открытом доступе, их можно почитать.

Посетить эти выставки можно до конца апреля в усадьбе Брянчаниновых, которая находится в селе Покровское Грязовецкого района в 28 километрах от Вологды по Новой Московской дороге. У знака Винниково-1 необходимо повернуть направо и проследовать 7 километров по дороге до усадьбы.

Время работы усадебного комплекса: с 10:00 до 18:00. Выходные – понедельник, вторник.  Телефоны: 8-921-601-79-17, 8-921-601-79-25.

Возрастных ограничений у всех перечисленных выставок нет.
 

Тэги: выставка, художники, книги, фотографии, усадьба Брянчаниновых

ТОП НЕДЕЛИ

В Череповце погиб депутат городской Думы Виктор Лукашук
В Вологде в гостевом доме с мини-зоопарком неизвестные убили страусов и кроликов
Житель Вологды провалился в центре города на полметра в лужу
Вологодское предприятие по производству троллейбусов наказали за срыв контракта
Поезд длиной более километра отправится из Вологды во Владивосток
Банк России модернизирует бумажные деньги
«Цветы жизни»: в Вологде уменьшили порции питания в детских садах
В ходе спецоперации в Украине погиб еще один военнослужащий из Вологодской области
В Вологде будет пересмотрена маршрутная сеть общественного транспорта
Владимир Гранов стал главным режиссером Вологодского драматического театра

Похожие новости

Вологда официально стала столицей Русского Севера

Ростуризм одобрил инициативу позиционировать город в этом статусе

521
0

Выставка графики японского художника Хироаки Мияяма работает в Вологде

Здесь представлены более 50 цветных офортов мастера, выполненных в традиционной стилистике «катё-э» – картины о цветах и птицах

449
0

В Вологде открылись «Ворота севера»

Межрегиональная выставка туристского сервиса и технологий гостеприимства стала двадцатой по счету

550
0

Советская обувь периода 1950-1980 годов представлена на выставке в Кириллове

Выставку сопровождает интерактивная зона, где взрослые и дети могут примерить советскую обувь

501
0

Выставку работ русских и западноевропейских художников 18-19 веков готовит Вологодская картинная галерея

В свое время они были переданы в Вологду из крупнейших музеев страны

601
0

Выставка художника Александра Пантелеева открылась в Вологде

Мероприятие приурочено к 90-летию со дня рождения мастера

621
0

Выставка Музея истории ГУЛАГа «Язык [не]свободы» откроется в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике 8 апреля

В основу проекта лёг словарь лагерной лексики, составленный Леонидом Городиным. В экспозиции представлены предметы быта и орудия труда заключенных

741
0

Выставка «Спасо-Прилуцкий Дмитриев монастырь: этапы возрождения» открывается на территории монастыря

Мероприятия посвящено 30-летию с начала возрождения монастыря

708
0

Как одевались модницы в вологодской глубинке в 19 веке, расскажет новая выставка в Вологде

Выставка «Устюженский традиционный костюм» откроется 8 апреля в Вологодском кремле

1033
0

Туристский потенциал Вологодчины представят на юбилейной выставке «Ворота Севера»

На участие в мероприятии заявились уже 135 организаций Северо-запада

1013
0

Выставка «Юмор в экслибрисе» открылась в Вологде

Здесь представлены экслибрисы из коллекции Президента Всероссийских конгрессов экслибриса Сергея Птухина

723
0

Выставка «Репортаж из таксидермической мастерской» открылась в Вологодском музее-заповеднике

Посетители увидят новые изделия мастерской, а также фотографии, сделанные в процессе изготовления представленных работ

711
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Встреча «Русская эмиграция в 1920-х: потомки и наследники» пройдет в Вологде 23 апреля
Несколько выставок проходят в апреле в усадьбе Брянчаниновых под Вологдой
Администрация Вологды формирует заявку на участие в программе «5 шагов для городов»
Лекция «Особенности традиционного костюма западных регионов Вологодской области» пройдет в Вологде 16 апреля
Спектакль по детским воспоминаниям художника Владимира Корбакова пройдет в Вологде 22 апреля
Власти региона заявили о готовности к паводку
«Бессмертный полк» пройдет в этом году в традиционном формате
 
14.04.2022 [Происшествия]

Жительница Грязовецкого района похитила сама себя

626
0
15.04.2022 [БлогоVO]

Срочно остановить передвижение строительной техники по Осановской Роще не касаемо её благоустройства!

39
0
12.04.2022 [Обзор Прессы]

Вологжанин в Антарктиде кормил пингвинов сосисками

653
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика