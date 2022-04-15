Несколько выставок проходят в апреле в усадьбе Брянчаниновых под Вологдой

Четыре выставки проходят в апреле в усадьбе Брянчаниновых под Вологдой.

Выставка живописи «Я помню чудное мгновенье...» художника Александра Рябкова, члена Союза художников России.

– Здесь представлены портреты, выполненные в технике масляной живописи. Портрет – один из самых сложных жанров в живописи. Главная сложность состоит в том, чтобы передать не только внешнее сходство портретируемого, но и его внутренний мир, чувства, характер, пространство, в котором он живет, – говорится в анонсе мероприятия.

Выставка живописи «Поэзия цветов» художника Евгения Кудрякова, члена Союза художников России.

– Выставка знакомит зрителя с живописными произведениями из коллекции автора. Цветы одна из самых популярных тем в искусстве. Во все времена они вдохновляли поэтов и музыкантов, скульпторов, живописцев, в произведениях которых их хрупкая красота обретает бессмертие. Красота цветка, волнующая творцов на протяжении многих веков, не потеряла актуальности и в современности. Живая красота, сотворенная природой, и красота, запечатленная на холсте, вместе создают удивительный по силе воздействия резонанс, – рассказывают сотрудники усадьбы.

Помимо этого, в каретнике усадьбы проходит выставка фотографий «В море птиц».

Также гости усадьбы могут посетить выставку книг «Архитектурное наследие Вологодской области». Представленные здесь книги находятся в открытом доступе, их можно почитать.

Посетить эти выставки можно до конца апреля в усадьбе Брянчаниновых, которая находится в селе Покровское Грязовецкого района в 28 километрах от Вологды по Новой Московской дороге. У знака Винниково-1 необходимо повернуть направо и проследовать 7 километров по дороге до усадьбы.

Время работы усадебного комплекса: с 10:00 до 18:00. Выходные – понедельник, вторник. Телефоны: 8-921-601-79-17, 8-921-601-79-25.

Возрастных ограничений у всех перечисленных выставок нет.

