Администрация Вологды формирует заявку на участие в программе «5 шагов для городов»

Вологда будет участвовать во Всероссийской программе «5 шагов для городов», которая направлена на качественные изменения городской среды.

«Вологда находится в постоянном развитии, поэтому „5 шагов для городов“ — хорошая возможность внедрить различные полезные практики и сделать город более комфортным для вологжан. Пять направлений данной программы предусматривают комплексное воздействие на городскую среду, начиная от ремонта подъездов и заканчивая организацией городских мероприятий и событий, интересных для жителей», — рассказал мэр Вологды Сергей Воропанов.

Программа «5 шагов для городов» состоит из нескольких этапов. Города-участники представляют разработанные проекты в соответствии с требованиями программы, их оценивают организаторы и выбирают лучшие проекты. Работа над воплощением инициатив в жизнь начинается с апреля 2022 года, — сообщает пресс-служба городской администрации.

Каждый шаг программы содержит шесть проектов, три из них являются приоритетными. Городам, участвующим в программе, необходимо реализовать три проекта внутри одного шага: два приоритетных и любой другой — на выбор. Также участники программы смогут предложить свои инициативы.

Первый шаг «Город рядом» включает в себя работу с объектами, которые находятся рядом с каждым человеком ежедневно: подъезды жилых домов, площадки для выгула собак, небольшие парки в микрорайонах, остановочные павильоны и так далее.

Второй шаг «Сохрани планету» делает упор на экологию: раздельный сбор отходов, посадку деревьев и уборку берегов рек и т. д.

Третий шаг «Вдохни жизнь» направлен на преобразование городских пространств с вовлечением жителей.

Четвертый шаг «Добавь энергии» предполагает популяризацию здорового образа жизни среди горожан и создание для этого комфортных условий.

В рамках пятого шага «Собери своих» предлагается проводить кинопоказы, экологические лекции и мастер-классы, экологические прогулки.

Отмечается, что при составлении программы эксперты изучили порядка 1,5 млн текстов в социальных сетях, цифровое анкетирование охватило больше 1 тысячи студентов ведущих вузов страны.