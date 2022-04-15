«Бессмертный полк» пройдет в этом году в традиционном формате

Шествие «Бессмертного полка» в этом году пройдет в традиционном формате — не «онлайн». Об этом заявил сопредседатель центрального штаба ООД «Бессмертный полк России», генерал-полковник Сергей Макаров.

Последние два года шествия «Бессмертного полка» проходили в онлайн-режиме из-за пандемии коронавируса.

«Два года мы участвовали в виртуальном шествии Бессмертного полка. В этом году мы сможем вновь встать в колонну и пройти по улицам Вологды с портретами наших предков», - написал в телеграм-канале «Воропанов. Телега» мэр Вологды Сергей Воропанов.

5 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что праздничный военный парад в честь Дня Победы в этом году состоится, как и всегда, на Красной площади 9 мая.