«Бессмертный полк» пройдет в этом году в традиционном формате

15.04.2022 [Общество]

Шествие «Бессмертного полка» в этом году пройдет в традиционном формате — не «онлайн». Об этом заявил сопредседатель центрального штаба ООД «Бессмертный полк России», генерал-полковник Сергей Макаров.

Последние два года шествия «Бессмертного полка» проходили в онлайн-режиме из-за пандемии коронавируса. 

«Два года мы участвовали в виртуальном шествии Бессмертного полка. В этом году мы сможем вновь встать в колонну и пройти по улицам Вологды с портретами наших предков», - написал в телеграм-канале «Воропанов. Телега» мэр Вологды Сергей Воропанов.

5 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что праздничный военный парад в честь Дня Победы в этом году состоится, как и всегда, на Красной площади 9 мая.

Тэги: бессмертный полк, День победы, коронавирус
Сюжет: Пандемия коронавируса

ТОП НЕДЕЛИ

В Череповце погиб депутат городской Думы Виктор Лукашук
В Вологде в гостевом доме с мини-зоопарком неизвестные убили страусов и кроликов
Житель Вологды провалился в центре города на полметра в лужу
Вологодское предприятие по производству троллейбусов наказали за срыв контракта
Поезд длиной более километра отправится из Вологды во Владивосток
Банк России модернизирует бумажные деньги
«Цветы жизни»: в Вологде уменьшили порции питания в детских садах
В ходе спецоперации в Украине погиб еще один военнослужащий из Вологодской области
В Вологде будет пересмотрена маршрутная сеть общественного транспорта
Владимир Гранов стал главным режиссером Вологодского драматического театра

Похожие новости

Организаторы движения «Бессмертный полк»: «Остерегайтесь подделок»

По мере приближения праздника 9 мая, в Интернете появилось множество рекламных баннеров, предлагающих вологжанам присоединиться к движению «Бессмертный полк» онлайн, однако они ведут не на официальный сайт проекта

 

3500
0

Организаторы «Бессмертного полка» считают опасным проведение шествия 9 мая из-за коронавируса

Вместо этого людей призывают рассказывать о своих героях в соцсетях

2852
0

В Вологде еще один кандидат от "Единой России" использовал "Бессмертный полк" в предвыборных целях

Организаторам "Бессмертного полка" прислали из Вологды фотографию предвыборных листовок кандидата в Вологодскую гордуму от партии "Единая Россия" Максима Выдрова.

3549
1

Организаторы "Бессмертного полка" просят Вологодское отделение "Единой России" прекратить нарушения

В нарушении был замечен и член экспертного совета при мэре Вологды Андрея Муратова (см. фото в галерее).

12839
6

Сергей Лапенков: «Бессмертный полк» не может быть связан ни с какой политической партией, чиновниками, депутатами»

NewsVo попросил организатора «Бессмертного полка» журналиста Сергея Лапенкова (в 2011 году он иницировал эту акцию в Омске вместе со своими коллегами Сергеем Колотовкиным и Игорем Дмитриевым) прокомментировать ситуацию с использованием этой акции депутатами-единороссами Вологодской гордумы.

5916
3

Депутаты-единороссы из Вологодской гордумы используют "Бессмертный полк" в своих целях

Организаторы "Бессмертного полка" в Вологде отмечают, что они таким образом зарабатывает "политические очки" и что это является нарушением устава полка.

6878
1

День Победы в Вологде: фоторепортаж

От имени фронтовиков к вологжанам обратился Владимир Васильевич Сафонов. В годы войны он служил в 150-й стрелковой ордена Кутузова II степени Идрицкой дивизии, бойцы которой водрузили над рейхстагом флаг

4634
1

«Бессмертный полк» в Вологде 9 мая пройдет от Кремлевской площади до площади Революции

Сбор участников на площади в 9 утра

3675
1

Более 8 тысяч вологжан встали в ряды Бессмертного полка

Некоторые из них присоединились к полку впервые

6735
4

В Вологде поменяют место сбора и маршрут Бессмертного полка

Сбор и построение колонны начнется в 9:00 9 мая на Соборной горке

8212
2

Тысячи вологжан присоединились к Бессмертному полку

Благодаря вологжанке Татьяне Коротковой, которая вызвалась быть запевалой полка, в этом году участники акции пели военные песни под гармонь

4719
0

«Бессмертный полк» готовится к параду Победы

9 мая по улицам Вологды вновь пройдет «Бессмертный полк». Чтобы принять участие в Параде нужно прийти с портретом своего героя к месту сбора

1910
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Встреча «Русская эмиграция в 1920-х: потомки и наследники» пройдет в Вологде 23 апреля
Несколько выставок проходят в апреле в усадьбе Брянчаниновых под Вологдой
Администрация Вологды формирует заявку на участие в программе «5 шагов для городов»
Лекция «Особенности традиционного костюма западных регионов Вологодской области» пройдет в Вологде 16 апреля
Спектакль по детским воспоминаниям художника Владимира Корбакова пройдет в Вологде 22 апреля
Власти региона заявили о готовности к паводку
«Бессмертный полк» пройдет в этом году в традиционном формате
 
14.04.2022 [Происшествия]

Жительница Грязовецкого района похитила сама себя

626
0
15.04.2022 [БлогоVO]

Срочно остановить передвижение строительной техники по Осановской Роще не касаемо её благоустройства!

39
0
12.04.2022 [Обзор Прессы]

Вологжанин в Антарктиде кормил пингвинов сосисками

653
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика