Жителю Череповца грозит штраф за перевозку крупногабаритного груза без специального разрешения

В Череповце 58-летнему местному жителю грозит штраф за перевозку крупногабаритного груза без специального разрешения.
Вечером 14 апреля его остановили сотрудники ГИБДД. Мужчина управлял автомобилем МАЗ с полуприцепом и перевозил автомобильный кран.
«Полицейские усомнились в том, что груз не превышает установленных Правилами дорожного движения параметров и решили произвести замеры, по результатам которых было установлено, что высота транспортного средства на 6 сантиметров выше допустимого», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.
На водителя составили протокол и запретили дальнейшее движение. Сумма штрафа, который грозит череповчанину, составляет от 1000 рублей до 1500 рублей.
«Также сотрудниками ДПС было вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по ч.1 ст. 12.21.1 КоАП РФ в отношении перевозчика указанного груза. Должностному лицу грозит штраф от 10 000 до 15 000, юридическому лицу от 100 000 до 150 000 рублей», — также говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.