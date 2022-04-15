Жителю Череповца грозит штраф за перевозку крупногабаритного груза без специального разрешения

В Череповце 58-летнему местному жителю грозит штраф за перевозку крупногабаритного груза без специального разрешения.

Вечером 14 апреля его остановили сотрудники ГИБДД. Мужчина управлял автомобилем МАЗ с полуприцепом и перевозил автомобильный кран.

«Полицейские усомнились в том, что груз не превышает установленных Правилами дорожного движения параметров и решили произвести замеры, по результатам которых было установлено, что высота транспортного средства на 6 сантиметров выше допустимого», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

На водителя составили протокол и запретили дальнейшее движение. Сумма штрафа, который грозит череповчанину, составляет от 1000 рублей до 1500 рублей.