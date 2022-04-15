Жителю Череповца грозит штраф за перевозку крупногабаритного груза без специального разрешения

15.04.2022 [Общество]

В Череповце 58-летнему местному жителю грозит штраф за перевозку крупногабаритного груза без специального разрешения.

Вечером 14 апреля его остановили сотрудники ГИБДД. Мужчина управлял автомобилем МАЗ с полуприцепом и перевозил автомобильный кран.

«Полицейские усомнились в том, что груз не превышает установленных Правилами дорожного движения параметров и решили произвести замеры, по результатам которых было установлено, что высота транспортного средства на 6 сантиметров выше допустимого», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

На водителя составили протокол и запретили дальнейшее движение. Сумма штрафа, который грозит череповчанину, составляет от 1000 рублей до 1500 рублей.

«Также сотрудниками ДПС было вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по ч.1 ст. 12.21.1 КоАП РФ в отношении перевозчика указанного груза. Должностному лицу грозит штраф от 10 000 до 15 000, юридическому лицу от 100 000 до 150 000 рублей», — также говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

Тэги: перевозка грузов, штраф

ТОП НЕДЕЛИ

В Череповце погиб депутат городской Думы Виктор Лукашук
В Вологде в гостевом доме с мини-зоопарком неизвестные убили страусов и кроликов
Житель Вологды провалился в центре города на полметра в лужу
Вологодское предприятие по производству троллейбусов наказали за срыв контракта
Поезд длиной более километра отправится из Вологды во Владивосток
Банк России модернизирует бумажные деньги
«Цветы жизни»: в Вологде уменьшили порции питания в детских садах
В ходе спецоперации в Украине погиб еще один военнослужащий из Вологодской области
В Вологде будет пересмотрена маршрутная сеть общественного транспорта
Владимир Гранов стал главным режиссером Вологодского драматического театра

Похожие новости

Водитель КАМАЗа едва не потерял при перевозке несколько листов железа

Происшествие случилось в четверг. 7 апреля. на перекрестке Пошехонского шоссе и улицы Петина Вологды

963
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Встреча «Русская эмиграция в 1920-х: потомки и наследники» пройдет в Вологде 23 апреля
Несколько выставок проходят в апреле в усадьбе Брянчаниновых под Вологдой
Администрация Вологды формирует заявку на участие в программе «5 шагов для городов»
Лекция «Особенности традиционного костюма западных регионов Вологодской области» пройдет в Вологде 16 апреля
Спектакль по детским воспоминаниям художника Владимира Корбакова пройдет в Вологде 22 апреля
Власти региона заявили о готовности к паводку
«Бессмертный полк» пройдет в этом году в традиционном формате
 
14.04.2022 [Происшествия]

Жительница Грязовецкого района похитила сама себя

626
0
15.04.2022 [БлогоVO]

Срочно остановить передвижение строительной техники по Осановской Роще не касаемо её благоустройства!

39
0
12.04.2022 [Обзор Прессы]

Вологжанин в Антарктиде кормил пингвинов сосисками

653
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика