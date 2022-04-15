Минстрой предлагает отменить ежемесячную плату за отопление

15.04.2022 [Общество]

Минстрой предложил новый способ платить за жилищно-коммунальные услуги. В настоящий момент проект постановления кабмина проходит общественное обсуждение. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Ведомство предлагает отменить ежемесячную оплату за тепло равными суммами в течение года и заменить ее оплатой по факту сезона отопления. В пояснительной записке к документу говорится, что введенная более 10 лет назад система перечисления платы 1/12 не учитывает практику использования индивидуального учета тепловой энергии в многоквартирных домах.

Зампред думского комитета по ЖКХ Светлана Разворотнева заявила, что ежемесячная оплата создает путаницу — с ней сложно понять, сколько должен заплатить каждый собственник. Также создаются разрывы в расчетах между управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями. Эксперт считает начисление средств только в отопительный сезон более прозрачной системой.

Минстрой также предложил повысить коэффициенты к тарифу, если есть просрочки оплаты ЖКУ. Также хозяину жилья придется заплатить больше, если он откажется впустить проверяющих или предоставить данные о проживающих в квартире. Если собственник передаст показания приборов учета с задержкой, в платежку за следующий месяц впишут среднее потребляемое им значение ресурса. Если же показания счетчиков не будут передаваться дольше трех месяцев, расчет начнут вести по нормативу.

Тэги: Минстрой, оплата, ЖКУ

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