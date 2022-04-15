Вологжанин трижды угонял машины, чтобы добраться домой

15.04.2022 [Происшествия]

В Вологде полицейские задержали 29-летнего местного жителя, подозреваемого в серии угонов.

В одном из случаев потерпевший рассказал, что его ВАЗ-2107 пропал с парковки у дома на улице Архангельской. Задержанный рассказал, что накануне отдыхал в компании знакомых, а утром решил уехать домой, но у него не было денег на такси.

«Найдя у себя в кармане старый ключ, злоумышленник открыл дверь автомобиля, а после, уже в бардачке, нашел ключ от замка зажигания, завел машину и поехал в сторону дома. Однако, проехав несколько метров, мужчина совершил ДТП, врезавшись во впередиидущий автомобиль. Испугавшись ответственности злоумышленник бросил авто и убежал с места происшествия», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологде.

Всего мужчина сознался в совершении трёх угонов: в каждом из случаев он брал чужие машины, чтобы добраться домой.

Возбуждено уголовное дело. Вологжанину грозит до пяти лет лишения свободы.

Тэги: угон, уголовное дело

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