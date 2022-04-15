Россияне чаще стали читать Оруэлла и книги по психологии

Россияне стали больше читать. Таковы данные маркетплейсов — Ozon и Wildberries, на основе анализа продаж. Чаще всего люди покупают «1984» Оруэлла и книги по психологии.

В марте жители России заказали на 85% больше книжной продукции на платформе Wildberries, на 30% больше на Ozon. О росте продаж книг заявляют в «Эксмо» и в группе компаний «Литрес». Об этом сообщают «Ведомости».

По данным Wildberries и Ozon, в марте россияне часто покупали книги по психологии. Самыми популярными среди них оказались:

«Сказать жизни „ДА!“: психолог в концлагере» австрийского психиатра Виктора Франкла;

«Тайная опора: привязанность в жизни ребенка» Людмилы Петрановской;

«К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя» Ольги Примаченко.

В сегменте художественной литературы в топе оказались «Портрет Дориана Грея» Оскара Уайльда; «Джейн Эйр» Шарлотты Бронте и «1984» Джорджа Оруэлла.