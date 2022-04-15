Небольшое похолодание обещают в выходные вологодские синоптики

15.04.2022 [Общество]

Предстоящие выходные, по прогнозам вологодских синоптиков, ожидается небольшое похолодание. В ночные часы будут отмечаться заморозки, местами еще возможна гололедица.

В ближайшие сутки, 16 апреля, юго-западные районы области останутся под влиянием циклона, поэтому там пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. На остальной территории осадки маловероятны.

В ночные часы температура воздуха будет понижаться до -5 градусов, днем максимальные температуры составят до +8 градусов. В воскресенье, 17 апреля, обойдется без осадков.

«В целом в выходные среднесуточная температура будет ниже климатической нормы на 1-2 градуса, дополнительное ощущение холода создаст ветер северного и северо-восточного направления», — рассказали в вологодском Гидрометцентре.

В понедельник днем под влиянием атмосферного фронта местами пройдут небольшие осадки, днем ожидается до +12 градусов. По предварительным данным, в последующие дни начнется постепенный рост температуры. Днем воздух будет прогреваться до +15 градусов, в ночные часы пока сохранятся слабые отрицательные температуры.

Тэги: погода, похолодание, заморозки

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