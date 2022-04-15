АО «Вологдаоблэнерго» оштрафовано на 100 тысяч рублей за отказ в подключении электричества

Арбитражный суд оштрафовал АО «Вологдаоблэнерго» за то, что компания отказалась заключать договор с предпринимателем о техприсоединении земельного участка, находящегося у него в субаренде.

Как следует из материалов дела, предприниматель подал заявку энергетикам на техподключение участка. Однако в АО «Вологдаоблэнерго» ему сказали, что участок с таким же кадастровым номером уже подключен к электросетям. Оказалось, что подключение произведено другому предпринимателю, который работает на этом же участке.

На этом основании энергетическая компания предложила присоединить земельный участок предпринимателя через объекты электросетевого хозяйства его коллеги по бизнесу.

«Вологодское УФАС посчитало такое присоединение невозможным, поскольку оно ставит заявителя в зависимость от исполнения технических условий со стороны предпринимателя второго предпринимателя и не дает полной гарантии такого технологического присоединения, поскольку опосредованное техприсоединение является волеизъявлением сторон, а не их обязанностью», — рассказали в вологодском УФАС.

Компания не согласилась с доводами антимонопольного ведомства и обратилась в суд. Однако арбитражный суд Вологодской области, а затем арбитражный суд Северо-Западного округа сочли правомерным решение УФАС и отказали АО «Вологдаоблэнерго» в удовлетворении исковых требований.

В результате энергетики за отказ выплатили 100 000 рублей штрафа.

По мнению сотрудников Вологодского УФАС, дело является прецедентным, поскольку впервые судом подтверждена законность технологического присоединения к электросетям разных частей земельного участка с одним кадастровым номером, находящихся в субаренде.