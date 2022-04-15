В Вологде у предпринимателя изъяли контрафактных сигарет на миллион рублей

15.04.2022 [Происшествия]

В Вологде полицейские изъяли у 30-летнего предпринимателя крупную партию контрафактных сигарет.

Информацию о том, что мужчина занимается сбытом немаркированной табачной продукции, полицейские получили от сотрудников отдела экономической безопасности и противодействия коррупции.

«В период с октября прошлого года по февраль 2022 года злоумышленник 1991 г. р. приобрел немаркированные табачные изделия на общую сумму более 1 миллиона рублей», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Часть сигарет мужчина развёз по торговым точкам. Остальное правоохранители нашли в его гараже и машине. В общей сложности было изъято 9982 пачки табачной продукции.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы.

Тэги: контрафакт, сигареты, предприниматель, уголовное дело
Фото пресс-службы областного УМВД

ТОП НЕДЕЛИ

В нескольких регионах России бойцы Росгвардии и военнослужащие отказываются ехать в Украину
В Череповце погиб депутат городской Думы Виктор Лукашук
В Вологде в гостевом доме с мини-зоопарком неизвестные убили страусов и кроликов
Житель Вологды провалился в центре города на полметра в лужу
Вологодское предприятие по производству троллейбусов наказали за срыв контракта
Поезд длиной более километра отправится из Вологды во Владивосток
Банк России модернизирует бумажные деньги
В ходе спецоперации в Украине погиб еще один военнослужащий из Вологодской области
«Цветы жизни»: в Вологде уменьшили порции питания в детских садах
В Вологде будет пересмотрена маршрутная сеть общественного транспорта

Похожие новости

Сокольский суд оштрафовал местного предпринимателя за продажу мишки Teddy

Гражданский иск был заявлен компанией, которой принадлежит исключительное право на этот товарный знак

1214
0

В Вологде у предпринимателя изъяли контрафактного алкоголя и сигарет на 8,5 миллионов рублей

Возбуждено уголовное дело

2413
0

В Череповце полицейские изъяли контрафактные сигареты на полтора миллиона рублей

Установлено, что табачные изделия привезли из Санкт-Петербурга

1119
0

С череповецкого предпринимателя взыскали 40 тысяч рублей за продажу контрафактного набора игрушек «Три кота»

Суд уменьшил изначальную сумму иска в два раза

1388
0

С грязовецкого предпринимателя взыскали 70 тысяч рублей за незаконное использование персонажей из мультфильма «Свинка Пеппа»

Изначально истец просил суд взыскать с мужчины 140 тысяч рублей, но размер компенсации снизили

1707
0

В Вологде полицейские изъяли партию контрафактных сигарет на 4 млн рублей

37,5 тысяч пачек хранились в гараже

1052
0

С череповецкого предпринимателя взыскали 254 тысячи рублей за незаконное использование товарного знака «CHANEL»

В магазине ответчика продавалась обувь, шарфы и сумка, на которых без разрешения правообладателя использовались указанные товарные знаки

894
0

В Вологде изъяли крупную партию контрафактных сигарет на 3,6 млн рублей

На табачную продукцию были нанесены акцизные марки с признаками подделки

1545
0

10 тысяч пачек контрафактных сигарет изъяли из продажи в Череповце

Немаркированной табачной продукцией торговали в восьми точках

1157
0

Великоустюгского бизнесмена оштрафовали на 300 тысяч рублей за торговлю контрафактными сигаретами

Уголовное дело в отношении лиц, у которых подсудимый закупил сигареты, выделено в отдельное производство

4579
0

Костюм «CHANEL» за 700 рублей: предпринимателя из Бабаево наказали за торговлю контрафактом

Мужчина должен выплатить правообладателю 110 тысяч руболей

1421
0

Жителя Великоустюгского района будут судить за торговлю контрафактными сигаретами

Ему грозит до шести лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей

1062
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

АО «Вологдаоблэнерго» оштрафовано на 100 тысяч рублей за отказ в подключении электричества
В Вологде у предпринимателя изъяли контрафактных сигарет на миллион рублей
Мегафон и основатели видеосервиса START планируют объединить два онлайн-кинотеатра
Новый фестиваль «Бурмагинфест» пройдет в Вологде 25-26 июня
Андрей Климов: «специальная военная операция РФ довольно скоро закончится»
Череповчанка Марина Смекалова признана лучшей медсестрой 2022 года
В Череповце разыскивают женщину, причастную к обману трёх пенсионерок
 
14.04.2022 [Происшествия]

Жительница Грязовецкого района похитила сама себя

600
0
14.04.2022 [БлогоVO]

Здравствуйте, «спасибо» за качественно сделанный ремонт дороги от всех жителей Галкино

409
0
12.04.2022 [Обзор Прессы]

Вологжанин в Антарктиде кормил пингвинов сосисками

629
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика