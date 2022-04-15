В Вологде у предпринимателя изъяли контрафактных сигарет на миллион рублей

В Вологде полицейские изъяли у 30-летнего предпринимателя крупную партию контрафактных сигарет.

Информацию о том, что мужчина занимается сбытом немаркированной табачной продукции, полицейские получили от сотрудников отдела экономической безопасности и противодействия коррупции.

«В период с октября прошлого года по февраль 2022 года злоумышленник 1991 г. р. приобрел немаркированные табачные изделия на общую сумму более 1 миллиона рублей», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Часть сигарет мужчина развёз по торговым точкам. Остальное правоохранители нашли в его гараже и машине. В общей сложности было изъято 9982 пачки табачной продукции.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы.