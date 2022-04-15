Череповчанка Марина Смекалова признана лучшей медсестрой 2022 года

15.04.2022 [Общество]

Череповчанка Марина Смекалова стала победительницей областного конкурса «Лучшая медицинская сестра 2022 года».

В профессиональном соревновании приняли участие шесть победительниц отборочных этапов конкурса из Вологды, Череповца, Грязовца и Верховажья.

Во время конкурсных испытаний участницы продемонстрировали профессиональные навыки и знание теории. Им предстояло пройти блиц-опрос, представить презентацию о себе и своей профессии. Также среди испытаний — конкурс «Осторожно, опасный вирус» и домашнее задание «Герои нашего времени».

Марина Смекалова работает в ожоговом отделении медсанчасти «Северсталь». Второе место в конкурсе заняла медицинская сестра Вологодской областной инфекционной больницы Марина Трубина, третье место — у Нины Карповой, медицинской сестры Верховажской ЦРБ.

Тэги: конкурс, медсестры

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