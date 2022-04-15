В Череповце разыскивают женщину, причастную к обману трёх пенсионерок

В Череповце полицейские объявили в розыск женщину, подозреваемую в причастности к мошенническим действиям в отношении трёх пенсионерок.

Как NewsVO сообщал ранее, потерпевшие отдали мошенникам 400 тысяч рублей, чтобы помочь родственникам, которые якобы попали в беду: им звонили неизвестные, которые сообщали, что их близкие стали участниками ДТП. Все пенсионерки заявили о мошенничестве 11 апреля 2022 года.

«Желая помочь, доверчивые пожилые женщины передавали наличные денежные средства курьеру, который приезжал к ним… Во всех трех случаях череповчанки сказали, что к ним приходила женщина примерно 30 лет, среднего телосложения, одетая в черную одежду, а на лице черная маска», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Обладающих информацией о личности и местонахождении подозреваемой просят позвонить по телефонам в Череповце: (8202) 57-32-50, 57-11-68.