В Череповце разыскивают женщину, причастную к обману трёх пенсионерок

15.04.2022 [Происшествия]

В Череповце полицейские объявили в розыск женщину, подозреваемую в причастности к мошенническим действиям в отношении трёх пенсионерок.

Как NewsVO сообщал ранее, потерпевшие отдали мошенникам 400 тысяч рублей, чтобы помочь родственникам, которые якобы попали в беду: им звонили неизвестные, которые сообщали, что их близкие стали участниками ДТП. Все пенсионерки заявили о мошенничестве 11 апреля 2022 года.

«Желая помочь, доверчивые пожилые женщины передавали наличные денежные средства курьеру, который приезжал к ним… Во всех трех случаях череповчанки сказали, что к ним приходила женщина примерно 30 лет, среднего телосложения, одетая в черную одежду, а на лице черная маска», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Обладающих информацией о личности и местонахождении подозреваемой просят позвонить по телефонам в Череповце: (8202) 57-32-50, 57-11-68.

Тэги: розыск, обман пенсионеров, мошенничество
Фото пресс-службы областного УМВД

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