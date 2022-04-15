Житель Белозерска от обиды на бывшую жену писал оскорбления на дверях её дома

В Белозерске суд привлёк к административной ответственности 52-летнего местного жителя, который писал оскорбления на дверях дома бывшей жены.

По материалам дела, в марте 2022 года мужчина из чувства обиды на женщину также писал оскорбления на воротах, калитке и дверях организации, где та работает.

«В судебных заседаниях правонарушитель вину признал и пояснил, что между ним и его бывшей супругой состоялся неприятный разговор, в ходе которого она оскорбила его. После этого он в отместку нанес непристойные надписи», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Суд признал мужчину виновным в четырёх фактах мелкого хулиганства и оштрафовал его на 2000 рублей — по 500 рублей за каждое. Постановления о штрафах могут быть обжалованы.