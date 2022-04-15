Житель Белозерска от обиды на бывшую жену писал оскорбления на дверях её дома

15.04.2022 [Происшествия]

В Белозерске суд привлёк к административной ответственности 52-летнего местного жителя, который писал оскорбления на дверях дома бывшей жены.

По материалам дела, в марте 2022 года мужчина из чувства обиды на женщину также писал оскорбления на воротах, калитке и дверях организации, где та работает.

«В судебных заседаниях правонарушитель вину признал и пояснил, что между ним и его бывшей супругой состоялся неприятный разговор, в ходе которого она оскорбила его. После этого он в отместку нанес непристойные надписи», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Суд признал мужчину виновным в четырёх фактах мелкого хулиганства и оштрафовал его на 2000 рублей — по 500 рублей за каждое. Постановления о штрафах могут быть обжалованы.

Тэги: оскорбления, родственники, хулиганство, штраф

ТОП НЕДЕЛИ

В нескольких регионах России бойцы Росгвардии и военнослужащие отказываются ехать в Украину
В Череповце погиб депутат городской Думы Виктор Лукашук
В Вологде в гостевом доме с мини-зоопарком неизвестные убили страусов и кроликов
Житель Вологды провалился в центре города на полметра в лужу
Вологодское предприятие по производству троллейбусов наказали за срыв контракта
Поезд длиной более километра отправится из Вологды во Владивосток
Банк России модернизирует бумажные деньги
В ходе спецоперации в Украине погиб еще один военнослужащий из Вологодской области
«Цветы жизни»: в Вологде уменьшили порции питания в детских садах
В Вологде будет пересмотрена маршрутная сеть общественного транспорта

Похожие новости

В Вожегодском районе две пенсионерки взыскали друг с друга по пять тысяч рублей за взаимные оскорбления в соцсети

Одной из них 71 год, второй — 64 года

1149
0

Вологодскую журналистку Татьяну Охотникову оштрафовали на 5 тысяч рублей за оскорбительные комментарии

Вышеуказанные выражения, по мнению Охотниковой, подразумевают литературные образы

4327
0

53-летнюю череповчанку оштрафовали на 5 тысяч рублей за оскорбления в соцсети

Потерпевшая просила суд строго наказать обидчицу

1044
0

Вожегодец оказался на скамье подсудимых за оскорбление судьи на заседании

Мужчина перешёл на личности, так как остался недоволен вынесенным в отношении него решением: 5 суток ареста за появление на публике в пьяном виде

1340
0

В Вологодском районе престарелый рецидивист убил друга за оскорбление

- Как выяснили следователи, подозреваемый уже был ранее судим за убийство, отбывал наказание в местах лишения свободы, потому и не стерпел оскорблений приятеля, - сообщает СК

2396
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Новый фестиваль «Бурмагинфест» пройдет в Вологде 25-26 июня
Андрей Климов: «специальная военная операция РФ довольно скоро закончится»
Череповчанка Марина Смекалова признана лучшей медсестрой 2022 года
В Череповце разыскивают женщину, причастную к обману трёх пенсионерок
Ульяне Ланской продлили срок содержания в психиатрической больнице
Житель Белозерска от обиды на бывшую жену писал оскорбления на дверях её дома
В Вологодской области урезали объем инвестиций в особые экономические зоны
 
14.04.2022 [Происшествия]

Жительница Грязовецкого района похитила сама себя

582
0
14.04.2022 [БлогоVO]

Здравствуйте, «спасибо» за качественно сделанный ремонт дороги от всех жителей Галкино

365
0
12.04.2022 [Обзор Прессы]

Вологжанин в Антарктиде кормил пингвинов сосисками

618
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика