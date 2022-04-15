В Вологодской области урезали объем инвестиций в особые экономические зоны

В Вологодской области до 12 млрд рублей снижен объем запланированных инвестиций в особую экономическую зону. Как сообщает ТАСС, это произошло из-за отказа части инвесторов от проектов. Об этом рассказал начальник департамента экономического развития области Евгений Климанов во время круглого стола в представительстве региона при правительстве РФ.

В октябре прошлого года губернатор Олег Кувшинников сообщал, что на территории ОЭЗ планируется развивать деревообрабатывающий и текстильный кластеры, выпускать горячебрикетированное железо и другую экспортоориентированную продукцию. Инвестиции на тот момент оценивались в 84 млрд рублей.

«С прошлого года мы готовим заявку на получение статуса особой экономической зоны для нескольких территорий, нескольких муниципальных образований. Понятно, у многих инвесторов изменились планы, поэтому мы сейчас пересматриваем заявку. У нас был больший объем инвесторов, сейчас объем инвестиций сократился до 12 млрд рублей, остались пять-шесть проектов», — сказал Климанов.

Ранее сообщалось, что первую в Вологодской области особую экономическую зону с производственными площадками в Вологодском, Сокольском, Шекснинском районах и городе Вологда планируется создать в 2022 году.