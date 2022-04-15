Российские госучреждения больше не принимают электронные письма с зарубежных доменов

15.04.2022 [Общество]

ФНС России рекомендует налогоплательщикам проверить адрес своей электронной почты перед отправкой обращений в Службу.

– Прием электронных писем из доменов-отправителей, странами происхождения которых являются США и страны Европейского союза, сейчас заблокирован. Это сделано в соответствии с рекомендациями ФСТЭК России для защиты сервиса электронной почты ФНС России от внешнего негативного влияния (компьютерные атаки, вредоносные программы и т.д.), – говорится на странице ведомства.

Также сообщается, что запрет на прием электронных писем с зарубежных доменов установлен и в других государственных органах.

ФНС России рекомендует гражданам использовать только почтовые серверы в российских доменах (.ru, .su) или зарегистрированные в сервисах стран, не попадающих под ограничения, для приема и отправки электронных почтовых сообщений в государственные органы.

Поясним, что домен — это онлайн-адрес сайта, место его размещения в интернете.
Так, например, в списке доменов, попавших под ограничения, перечисляются:

.com, .us, .net, .org, .gov, .mil, .li, .gb, .uk, .at, .be, .bg, .hu, .de, .dk, .ie, .es, .it, .cy, .lv, .lt, .lu, .mt, .nl, .pl, .pt, .ro, .sk, .si, .fi, .fr, .hr, .cz, .se, .ee, .ua, .ch.

То есть, если вы отправите письмо с почтового ящика на gmail.com, то ФНС ваше письмо не примет.

Для обращения в налоговые органы можно воспользоваться сервисом «Обратиться в ФНС России» или личным кабинетом налогоплательщика.

Тэги: налоговая, электронная почта

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