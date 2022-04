Российские госучреждения больше не принимают электронные письма с зарубежных доменов

ФНС России рекомендует налогоплательщикам проверить адрес своей электронной почты перед отправкой обращений в Службу.

Также сообщается, что запрет на прием электронных писем с зарубежных доменов установлен и в других государственных органах.

ФНС России рекомендует гражданам использовать только почтовые серверы в российских доменах (.ru, .su) или зарегистрированные в сервисах стран, не попадающих под ограничения, для приема и отправки электронных почтовых сообщений в государственные органы.

Поясним, что домен — это онлайн-адрес сайта, место его размещения в интернете.

Так, например, в списке доменов, попавших под ограничения, перечисляются:

.com, .us, .net, .org, .gov, .mil, .li, .gb, .uk, .at, .be, .bg, .hu, .de, .dk, .ie, .es, .it, .cy, .lv, .lt, .lu, .mt, .nl, .pl, .pt, .ro, .sk, .si, .fi, .fr, .hr, .cz, .se, .ee, .ua, .ch.