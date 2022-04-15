Вологодская область попала в ТОП-10 регионов, в которых главной причиной ДТП стала неисправность ТС

ИА «Промрейтинг» проанализировало статистические данные ГИБДД за 2021 год и составило рейтинги регионов РФ, в которых по тем или иным причинам произошло наибольшее и наименьшее количество ДТП. Как показала статистика, Вологодская область попала в ТОП-10 регионов с наибольшим количеством ДТП из-за неисправности транспортных средств.

Всего, по данным агентства, по причине технически неисправных ТС в России за 2021 год произошло 7616 дорожно-транспортных происшествий. Лидером в этой категории является Красноярский край, где из-за неисправности автомобилей случилось 1459 аварий. Также в первой тройке еще два сибирских региона — Новосибирская и Иркутская области. Вологодская область замыкает ТОП-10 регионов. В нашей области из-за неисправности автомобилей произошло 126 аварий.

Справедливости ради отметим, что наш регион не попал в другие антирейтинги статистических данных ГИБДД. Например, в ТОП-10, где наибольшее количество ДТП случилось из-за неудовлетворительного состояния дорог (лидер - Краснодарский край) или по вине пьяных водителей (лидер - Красноярский край).