Вологодская область попала в ТОП-10 регионов, в которых главной причиной ДТП стала неисправность ТС

15.04.2022 [Общество]

ИА «Промрейтинг» проанализировало статистические данные ГИБДД за 2021 год и составило рейтинги регионов РФ, в которых по тем или иным причинам произошло наибольшее и наименьшее количество ДТП. Как показала статистика, Вологодская область попала в ТОП-10 регионов с наибольшим количеством ДТП из-за неисправности транспортных средств.  

Всего, по данным агентства, по причине технически неисправных ТС в России за 2021 год произошло 7616 дорожно-транспортных происшествий. Лидером в этой категории является Красноярский край, где из-за неисправности автомобилей случилось 1459 аварий. Также в первой тройке еще два сибирских региона — Новосибирская и Иркутская области. Вологодская область замыкает ТОП-10 регионов. В нашей области из-за неисправности автомобилей произошло 126 аварий.  

Справедливости ради отметим, что наш регион не попал в другие антирейтинги статистических данных ГИБДД. Например, в ТОП-10, где наибольшее количество ДТП случилось из-за неудовлетворительного состояния дорог (лидер - Краснодарский край) или по вине пьяных водителей (лидер - Красноярский край).

Тэги: рейтинг, ДТП, ГИБДД

ТОП НЕДЕЛИ

В нескольких регионах России бойцы Росгвардии и военнослужащие отказываются ехать в Украину
В Череповце погиб депутат городской Думы Виктор Лукашук
В Вологде в гостевом доме с мини-зоопарком неизвестные убили страусов и кроликов
Житель Вологды провалился в центре города на полметра в лужу
Вологодское предприятие по производству троллейбусов наказали за срыв контракта
Поезд длиной более километра отправится из Вологды во Владивосток
Банк России модернизирует бумажные деньги
В ходе спецоперации в Украине погиб еще один военнослужащий из Вологодской области
«Цветы жизни»: в Вологде уменьшили порции питания в детских садах
В Вологде будет пересмотрена маршрутная сеть общественного транспорта

Похожие новости

Максим Цветков занял третье место в общем зачёте рейтинга Союза биатлонистов России

Также спортсмен занял 55 место с 81 баллом в рейтинге Международного союза биатлонистов

929
0

Вологодская область оказалась на 55 месте в демографическом рейтинге регионов

Убыль населения региона за 2019 – 2021 годы составила более 23 тысяч человек

832
0

Вологодская область по качеству жизни оказалась во второй половине списка среди регионов РФ

Из 85 российских регионов область находится на 56 месте

1924
0

Вологодская ГМХА вошла во вторую лигу сильнейших вузов страны

Среди вузов Вологодской области у ГМХА — это лучший показатель мониторинга эффективности

917
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Новый фестиваль «Бурмагинфест» пройдет в Вологде 25-26 июня
Андрей Климов: «специальная военная операция РФ довольно скоро закончится»
Череповчанка Марина Смекалова признана лучшей медсестрой 2022 года
В Череповце разыскивают женщину, причастную к обману трёх пенсионерок
Ульяне Ланской продлили срок содержания в психиатрической больнице
Житель Белозерска от обиды на бывшую жену писал оскорбления на дверях её дома
В Вологодской области урезали объем инвестиций в особые экономические зоны
 
14.04.2022 [Происшествия]

Жительница Грязовецкого района похитила сама себя

582
0
14.04.2022 [БлогоVO]

Здравствуйте, «спасибо» за качественно сделанный ремонт дороги от всех жителей Галкино

365
0
12.04.2022 [Обзор Прессы]

Вологжанин в Антарктиде кормил пингвинов сосисками

618
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика