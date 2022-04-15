Вологда официально стала столицей Русского Севера

15.04.2022 [Общество]

Ростуризм одобрил инициативу властей Вологды позиционировать областную столицу в статусе «Вологда-столица Русского Севера». Об этом рассказал мэр Вологды Сергей Воропанов на 20-й Межрегиональной выставке «Ворота Севера», которая открылась накануне в областном центре.

«В последние годы в Вологде активно развивается деревянное зодчество, мы восстанавливаем когда-то утраченные дома. На данный момент самым старым деревянным домом в Вологде является дом Засецких, который также сейчас восстанавливается. За последние годы мы восстановили порядка 11 объектов деревянного зодчества, четыре здания будут закончены в ближайшее время, пять объектов находятся в работе», — рассказал Сергей Воропанов.  

На стенде Вологды в рамках выставки «Ворота Севера» представлен проект «Резные кружева». Его главная задача — показать основные объекты деревянного зодчества, которые были отреставрированы за последние годы на территории областного центра. На нем размещены фотографии основных объектов деревянного зодчества, которые входят в маршрут «Резные кружева». Среди них — Центр «Резной Палисад», Дом Засецких, Дом Дружинина, Дом купца Черноглазова, Дом Извощикова. Также на стенде размещено изображение Центра ремесел по улице Благовещенской — Дом кружевниц, — сообщает пресс-служба администрации города.  

Главным акцентом стенда является фотозона, которая состоит из резных палисада и окошка.

 

Тэги: выставка, Ворота Севера, статус

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