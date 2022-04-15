Вологодская область оказалась в лидерах по судебным делам о дискредитации армии

15.04.2022 [Общество]

С момента введения административной ответственности за дискредитацию Вооруженных сил России, в суды поступило 610 дел по соответствующей статье КоАП, следует из статистики ГАС «Правосудие». Статистику с 4 марта по 11 апреля проанализировал РБК.

Из всех дел как минимум по 334 делам суды вынесли постановление о назначении административного наказания, по трем прекратили производство, еще 176 дел  не рассмотрены. 80 дел, по которым были приняты решения, обжалованы.



4 марта президент России Владимир Путин подписал закон о наказании за заведомо ложную информацию о действиях российских вооруженных сил. В Кодексе об административных правонарушениях появилась соответствующая статья — 20.3.3.

По ней предусмотрены разные наказания. Если дискредитация сопровождается призывами к проведению незаконных акций и создает угрозу общественной безопасности, то граждане получают штраф от 50 тыс. до 100 тыс. руб. За распространение фейков без призывов штраф составляет от 30 тыс. до 50 тыс. руб.

Регионом — лидером по числу дел о дискредитации вооруженных сил стала Калининградская область. Там в суды поступило 77 дел. Вологодская область оказалась на восьмом месте. В нашей области в суды поступило 19 дел о дискредитации армии. 

 

Тэги: цензура, армия

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