91-летняя череповчанка намерена установить рекорд России в часовом беге

14.04.2022 [Спорт]

91-летняя череповчанка Тамара Щеглова пробежит одну из дистанций пятого традиционного трёхсуточного сверхмарафона «Бег счастья» и чемпионата Вологодской области. Она уже заявила о своем намерении установить новый рекорд России в часовом беге.

Спортивное мероприятие пройдет с 21 по 24 апреля на стадионе «Металлург» в Череповце. Всего в разных возрастных группах предполагаются дистанции на 72 часа, 48 часов, 24 часа, 6, 3 часа, 1 час, а также на 100 километров и 800 метров.

Как сообщает группа «Вологодское значит настоящее» в соцсети, Тамара Щеглова много лет является постоянным участником забегов. На Космическом марафоне в городе Королеве Московской области в 2016 году она пробежала 10 км за 1 час 7 минут и стала лучшей среди участников категории «от 85 лет и старше». На свой юбилейный день рождения в 90 лет череповчанка пробежала дистанцию длиной в 90 км.

«Тамара Ивановна — уникальный человек. Любовь к активному образу жизни сопровождала ее по жизни. Но бегать всерьез она начала с 2014 года, когда ее пригласили в ветеранский клуб любителей бега „Ритм“. Постепенно она увеличивала дистанции и становилась рекордсменкой в своей возрастной группе», — отметил главный судья соревнований Александр Смирнов.

Тэги: марафон, рекорд, ветеранский клуб

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