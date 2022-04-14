91-летняя череповчанка намерена установить рекорд России в часовом беге

91-летняя череповчанка Тамара Щеглова пробежит одну из дистанций пятого традиционного трёхсуточного сверхмарафона «Бег счастья» и чемпионата Вологодской области. Она уже заявила о своем намерении установить новый рекорд России в часовом беге.

Спортивное мероприятие пройдет с 21 по 24 апреля на стадионе «Металлург» в Череповце. Всего в разных возрастных группах предполагаются дистанции на 72 часа, 48 часов, 24 часа, 6, 3 часа, 1 час, а также на 100 километров и 800 метров.

Как сообщает группа «Вологодское значит настоящее» в соцсети, Тамара Щеглова много лет является постоянным участником забегов. На Космическом марафоне в городе Королеве Московской области в 2016 году она пробежала 10 км за 1 час 7 минут и стала лучшей среди участников категории «от 85 лет и старше». На свой юбилейный день рождения в 90 лет череповчанка пробежала дистанцию длиной в 90 км.