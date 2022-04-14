Фильм об уроженце Вологодской области Евгении Преображенском покажут в кинотеатрах в апреле

14.04.2022 [Культура]

Премьера художественного фильма «1941. Крылья над Берлином» (12+) состоится в вологодском кинотеатре «Ленком» 22 апреля. Фильм рассказывает об уроженце Кирилловского района – Евгении Преображенском, участнике Великой Отечественной войны, Герое Советского Союза, генерал-полковнике авиации. Российская премьера фильма намечена на 28 апреля.

– История о подвиге летчиков 1-го минно-торпедного авиационного полка ВВС Балтийского флота во главе с полковником Преображенским. У них была сложнейшая боевая задача — нанести первые бомбовые удары по Берлину, столице фашистской Германии, – говорится о фильме на сайте Кинопоиск.

Евгения Преображенского в этом фильме играет актер Максим Битюков, который ранее снимался в фильме «Калашников», а также в сериалах «Кукольный домик», «Тайны госпожи Кирсановой», «Триггер», «Карпов» и «Метод».

– Наша историческая экшен-драма рассказывает о том, как в августе 1941 года в ответ на бомбардировки Москвы, Ленинграда и других городов, руководством советской морской авиации во главе с генералом Жаворонковым был разработан, подготовлен и осуществлен первый авиаудар по нацистской Германии. Экранизация этого документального, но малоизвестного факта в истории Второй мировой войны заняла у нас два года. Фильм для меня — это прежде всего история про людей той непростой эпохи. Разных людей, начиная от молоденького стрелка-радиста, впервые оказавшегося в пекле войны, и закачивая опытным генералом, со слезами на глазах встречающего каждый свой экипаж, вернувшийся после выполнения непреодолимой задачи, — цитирует режиссера фильма Константина Буслова издание «Известия».

Евгений Николаевич Преображенский родился 9 (22) июня 1909 года в селе Волокославинское Кирилловского уезда Новгородской губернии Российской империи (ныне — Кирилловский район Вологодской области), в семье сельских учителей Николая Александровича Преображенского, преподававшего химию, и Анны Дмитриевны Преображенской, урождённой Деловой, преподававшей русский язык.

Окончил три курса Череповецкого педагогического техникума. С третьего курса техникума по комсомольской путевке был призван на военную службу на флот. Окончил Ленинградскую военно-техническую школу ВВС РККА и Высшую школу красных морских лётчиков в Севастополе. С июля 1930 года — младший летчик 62-й отдельной авиационной эскадрильи, командир корабля. И далее достаточно активно продвигался по службе. 

В начале Великой Отечественной войны, в июле 1941 года, Преображенский назначен командиром 1-го минно-торпедного авиационного полка 8-й бомбардировочной авиационной бригады морской авиации Балтийского флота.

Именем Преображенского названы улицы в Вологде, Череповце, Кириллове Вологодской области, в поселке Сафоново Мурманской области, городе Пестово Новгородской области, а также в городе Всеволожск Ленинградской области.

Российская премьера фильма намечена на 28 апреля. Вологжане смогут увидеть премьеру в кинотеатре «Ленком» на 6 дней раньше премьеры.

Тэги: фильм, ВОВ

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