В Устюжне назначили нового руководителя следственного отдела СК

В Устюжне приказом заместителя председателя СК РФ Сергея Горяйнова руководителем межрайонного следственного отдела СУ СК России по Вологодской области назначен майор юстиции Виталий Тарков. В его компетенцию входит контроль за расследованием уголовных дел, проведением процессуальных проверок на территориях Устюженского, Бабаевского и Чагодощенского районов.

«Виталий Тарков — опытный сотрудник, который прошел многие ступени следственной работы, в 2009 году окончив вологодский филиал Московской государственной юридической академии. Виталий Сергеевич начал службу в должности следователя следственного отдела, в последующем в разное время служил следователем, старшим следователем, затем в отделе процессуального контроля областного аппарата ведомства», — рассказали в областном управлении СК.

С осени 2021 года Виталий Тарков исполнял обязанности руководителя Устюженского МСО, имеет ряд поощрений, в том числе от руководства Следственного комитета.

В ведомстве также рассказали, что на счету вновь назначенного руководителя — десятки расследованных уголовных дел о преступлениях, вызвавших широкий резонанс.