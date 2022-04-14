В Устюжне назначили нового руководителя следственного отдела СК

14.04.2022 [Общество]

В Устюжне приказом заместителя председателя СК РФ Сергея Горяйнова руководителем межрайонного следственного отдела СУ СК России по Вологодской области назначен майор юстиции Виталий Тарков. В его компетенцию входит контроль за расследованием уголовных дел, проведением процессуальных проверок на территориях Устюженского, Бабаевского и Чагодощенского районов.

«Виталий Тарков — опытный сотрудник, который прошел многие ступени следственной работы, в 2009 году окончив вологодский филиал Московской государственной юридической академии. Виталий Сергеевич начал службу в должности следователя следственного отдела, в последующем в разное время служил следователем, старшим следователем, затем в отделе процессуального контроля областного аппарата ведомства», — рассказали в областном управлении СК.

С осени 2021 года Виталий Тарков исполнял обязанности руководителя Устюженского МСО, имеет ряд поощрений, в том числе от руководства Следственного комитета.

В ведомстве также рассказали, что на счету вновь назначенного руководителя — десятки расследованных уголовных дел о преступлениях, вызвавших широкий резонанс.

Тэги: назначение, следственный комитет, начальник

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