В Вологде задержали мужчину, который готовился сбыть крупную партию наркотиков

В Вологде полицейские с поличным задержали 33-летнего местного жителя, который готовился сбыть крупную партию наркотиков.

У него изъяли свёрток с неизвестным веществом. Экспертиза показала, что в составе вещества содержится наркотическое средство синтетического происхождения общей массой 107,88 грамма.

«В съемной квартире подозреваемого стражи порядка провели обыск, в ходе которого обнаружили и изъяли упаковочный материал и ювелирные весы», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

По факту покушения на сбыт наркотиков возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит от 10 до 20 лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей. Мужчину заключили под стражу.