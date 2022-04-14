Выставка графики японского художника Хироаки Мияяма работает в Вологде

Выставка графики «Гэндзи-моногатари» японского художника Хироаки Мияяма работает в Шаламовском доме в Вологде.

Здесь представлены более 50 цветных офортов мастера, выполненных в традиционной стилистике «катё-э» – картины о цветах и птицах.

– Эта стилистика сочетается с выраженными чертами современного западного графического искусства – фрагментарностью и недосказанностью. Хироаки Мияяма прекрасно владеет техникой цветного офорта, где каждый цвет печатается с отдельной медной пластины. Его работы отличаются лаконичностью и, одновременно, внимательностью к тонкой красоте каждой детали. Графика художника была представлена на выставках во многих странах мира, а также хранится в собраниях российских и забежных музеев, – рассказывают сотрудники Вологодской картинной галереи.

Серия работ, представленных на выставке, посвящена жемчужине японской классической литературы – «Повести о блистательном принце Гэндзи» или «Гэндзи-моногатари». Эта повесть была создана в 8-12 веках и состоит из 54 новелл о любовных историях внебрачного сына императора.

Женские персонажи в этом произведении ассоциированы с образами цветущих растений. Художественная интерпретация повести погружает зрителя в изящную атмосферу традиционной японской культуры.

Посетить выставку можно до 13 июня в Шаламовском доме по адресу: Вологда, Сергея Орлова, 15 со среды по воскресенье с 10:00 до 18:00 (кассы работают до 17:30). Выходные дни: понедельник, вторник.

Возрастные ограничения: (6+).

