В Вологде открылись «Ворота севера»

14.04.2022 [Общество]

В Вологде в четверг, 14 апреля, открылась 20-я Межрегиональная выставка туристского сервиса и технологий гостеприимства «Ворота Севера».

Выставка стала одним из крупнейших мероприятий туристической сферы Северо-Запада России. На ней представлены все районы Вологодской области, ключевые участники регионального турбизнеса и индустрии гостеприимства, предприятия общепита и торговли, а также организации из республики Коми, Ленинградской области, Санкт-Петербурга, Архангельской и Ярославской областей, Калининграда, - сообщает пресс-служба правительства области. 

«Последние годы были крайне сложными для туристской отрасли России, но сегодня мы видим, что, несмотря на все трудности, она восстанавливается. Появились огромные возможности для развития внутреннего туризма: регионы Русского Севера готовы принимать гостей и предоставлять уникальные маршруты. На выставке „Ворота Севера“ традиционно представлен весь спектр наших возможностей», — отметила заместитель губернатора области Лариса Каманина.

Завтра в рамках выставки будут разыграны туристические призы. Вологжане смогут выиграть билеты в театры, местные музеи и зоопарки, отдых в санаториях и базах отдыха, а также полезные мелочи для путешествий.

 

Тэги: выставка, Туризм, Ворота Севера
фото: ИА "Вологдарегион"

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