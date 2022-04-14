Череповчанин оштрафован на 300 рублей за погром в туалете развлекательного комплекса

В Череповце оштрафован 22-летний череповчанин, разгромивший туалет в развлекательном комплексе.

«Согласно материалам дела, ночью 7 марта 2022 года в развлекательном комплексе на улице Беляева в Череповце нарушитель умышленно разбил фарфоровую раковину, пьедестал для раковины, настенное зеркало, декоративное стекло, а также сломал подводку двух смесителей и сами смесители. Своими действиями он причинил владельцу комплекса материальный ущерб в размере 40 000 рублей», — рассказали в объединенной пресс-службе судов области.

Сам нарушитель вину признал и пояснил в суде, что в тот день находился на юбилее отца, перебрал с алкоголем, после чего сломал чужое имущество. Материальный ущерб частично возместил и сам восстановил сломанное имущество, кроме настенного зеркала и декоративного стекла.

По статье 7.17 КоАП РФ — «Уничтожение или повреждение чужого имущества» суд оштрафовал молодого человека на 300 рублей. При этом в суде также пояснили, что собственник развлекательного комплекса может обратиться в суд с иском о возмещении ущерба.