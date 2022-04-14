Вологодская прокуратура обнаружила две протекающие крыши и сильный запах канализации

Прокуратура Вологодской области проверила публикации, которые появлялись в местных СМИ о нарушениях в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Как оказалось в ходе проверки, ряд фактов нашел свое подтверждение.

Например, прокуратурой Череповецкого района проведена проверка по факту размещения информации о протечке крыши в многоквартирном доме деревни Тоншалово.

«Установлено, что в нарушение требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства управляющей организацией не обеспечено содержание кровли многоквартирного дома в исправном состоянии, не принято мер к её защите от протечек, а также к их своевременному устранению», — пояснили в прокуратуре области.

По результатам проверки в адрес директора управляющей компании внесено представление. Выявленные нарушения устранены, кровля многоквартирного дома очищена от снега и наледи, в местах протечек произведен ремонт.

Аналогичные нарушения выявились прокуратурой Вологды. По факту бездействия управляющей компании при устранении протечки кровли многоквартирного дома в адрес руководства организации внесено представление. Протечка кровли устранена.

Кроме того, Сокольская межрайонная прокуратура проверила публикацию о сильном запахе канализации в многоквартирном доме на улице Вологодской.

«Жители многоквартирного дома неоднократно обращались к руководству тепло- и водоснабжающей организации, сообщая о ненадлежащей работе системы канализации. Проверка показала, что заявки жильцов дома рассматривались организацией ненадлежащим образом. При этом канализационная линия и колодцы действительно оказались засорены. Для устранения выявленных нарушений межрайонной прокуратурой в адрес директора муниципального унитарного предприятия внесено представление, которое рассмотрено. Выявленные нарушения устранены, — говорится также в сообщении.

Аналогичные нарушения были выявлены прокуратурой Вологодского района: подвал многоквартирного дома в поселке Огарково оказался захламлен бытовым мусором и подтоплен канализационными стоками.

Органами прокуратуры области принимаются меры реагирования, направленные на обеспечение соблюдения прав граждан в сфере жилищно-коммунального хозяйства, — рассказали в надзорном ведомстве.