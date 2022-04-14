Самый большой по площади детский сад открыл двери для малышей в Череповце

14.04.2022 [Общество]

В Череповце открыл свои двери для малышей новый детский сад № 39 «Калейдоскоп». Как рассказал на своей странице в соцсети губернатор области Олег Кувшинников, детский сад открылся, несмотря на возникшие трудности — пандемию, задержки с поставкой материалов, оборудования, комплектующих и мебели. Теперь 420 детей смогут посещать новый, современный, оснащённый всем необходимым садик.

«Учреждение построено по проекту „Содействие занятости“ нацпроекта „Демография“. Здесь будут заниматься 18 групп: 6 групп для детей до 3 лет и 12 групп — старше 3 лет. Есть все для развития и обучения детей: музыкальный зал, бассейн, спортзал, современный пищеблок, мультимедийное и сенсорное оборудование и даже фитокомната», — рассказал глава региона.

По словам Олега Кувшинникова, новое дошкольное учреждение — самое большое по площади в Череповце. На его территории разместится 18 оборудованных прогулочных участков, автогородок, метеоплощадка, две физкультурные площадки и полоса препятствий.

Тэги: детский сад, открытие, нацпроект

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