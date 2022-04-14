Спортивный флешмоб и эко-велозаезд пройдут в Вологде

14.04.2022 [Общество]

Музыкальная разминка, фитнес-флешмоб, эко-забег и эко-велозаезд стартуют на Кремлевской площади в понедельник, 18 апреля, в 18 часов. Участниками станут спортсмены, представители общественных организаций и все желающие. Мероприятие пройдет в рамках международного форума «Экология: город, экономика, люди». 

«Развитие физической культуры, спорта, привлечение жителей к здоровому образу жизни является приоритетом не только на территории нашего города и области, но и на территории всей страны. Спорт и экология неразрывно связаны, поэтому решили открыть экологический форум, который пройдет в Вологде, именно спортивными проектами. Приглашаем всех принять участие во флешмобе, который будет посвящен здоровому образу жизни, а также в эко-забеге и заезде», — прокомментировал начальник управления физкультуры и массового спорта Вологды Дмитрий Жиобакас.

Все желающие принять участие в спортивном празднике могут подойти к 18 часам на Кремлевскую площадь, — рассказали в пресс-службе городской администрации. Для участия во флешмобе необходима одежда белого и зеленого цветов, символизирующих экологический форум.

Для начала вологодские спортсмены проведут пятиминутную разминку. После этого участники пробегут дистанцию в 1200 метров вокруг Кремлевского сада. Завершится мероприятие эко-заездом на экологичных видах транспорта: велосипедах, самокатах, скейтбордах, роликах и так далее.

Международный форум «Экология: город, экономика, люди» пройдет с 18 по 24 апреля сразу на нескольких площадках областной столицы. Спикерами выступят более 50 экспертов различного уровня в сфере экологического просвещения.

Тэги: форум, Экология, мероприятия, администрация Вологды

ТОП НЕДЕЛИ

В нескольких регионах России бойцы Росгвардии и военнослужащие отказываются ехать в Украину
В Череповце погиб депутат городской Думы Виктор Лукашук
В Вологде в гостевом доме с мини-зоопарком неизвестные убили страусов и кроликов
Вологодское предприятие по производству троллейбусов наказали за срыв контракта
Поезд длиной более километра отправится из Вологды во Владивосток
Житель Вологды провалился в центре города на полметра в лужу
Вологодские синоптики заявили о кардинальном изменении погоды
Песков: «у нас значительные потери, это трагедия»
Банк России модернизирует бумажные деньги
Лунный посевной календарь на 2022 год

Похожие новости

Духовно-просветительский молодежный форум «Вологда-город твоих возможностей» пройдет в Вологде с 25 по 28 апреля

В программе: городской квест по святыням нашего города, интеллектуальная игра, показ мультфильмов, дискуссии и образовательные программы и дебаты

703
0

Футбольный полумарафон пройдет в Вологде 

Игра состоится в рамках международного форума «Экология: город, экономика, люди»

646
0

Второй международный экологический форум начнет свою работу в Вологде 18 апреля

В рамках форума Вологда представит экостандарт города

626
0

Бесплатные мастер-классы проведут психологи на Семейном форуме «Лад» 23 октября

Мероприятие рассчитано на родителей и специалистов, работающих с семьями

1267
0

Духовно-просветительский молодёжный форум пройдёт 6 июня в Спасо-Прилуцком Дмитриевом монастыре в Вологде

Работа форума пройдёт по четырём основным площадкам: добровольчество, семейные ценности, охрана исторического наследия и межнациональное единство

1749
0

Ученый Николай Дроздов: «Я много лет провел в лесах Вологодчины, изучал птиц, для меня это родное место»

Телеведущий, доктор биологических наук принял участие в пресс-конференции, посвященной всероссийскому экологическому форуму «Экосистема», который пройдет в Вологодской области

1026
0

Образовательный форум для школьников пройдёт 28 и 29 марта в Вологде

Принять участие в мероприятиях форума может любой желающий в возрасте от 14 до 18 лет, вход бесплатный, но по предварительной регистрации

1195
0

Фотофорум «Пряники» пройдёт в Вологде 5 января

Основной темой форума станет художественная и документальная фотография, вход свободный

2901
0

Второй областной форум женщин прошел в Вологде

Более трехсот вологжанок обсудили вопросы демографии, здоровья, семейного благополучия

3213
8

Вологжане могут принять участие в форуме ткачей

 Он пройдет в Чувашской республике в сентябре

2004
0

Генри Санофф рассказал вологжанам о гуманистической архитектуре

 Мировые эксперты выступили в Вологде в рамках первого Международного форума «Социальная инноватика. Муниципальный опыт». В частности, перед вологжанами с лекцией выступил крупнейший научный авторитет и проектный эксперт по аспектам гуманистической архитектуры Генри Санофф

1944
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

На каких книгах воспитывают детей современные вологодские родители
Самый большой по площади детский сад открыл двери для малышей в Череповце
Спортивный флешмоб и эко-велозаезд пройдут в Вологде
Жительница Грязовецкого района похитила сама себя
Советская обувь периода 1950-1980 годов представлена на выставке в Кириллове
«Цветы жизни»: в Вологде уменьшили порции питания в детских садах
В Вологде 11 лет спустя задержали подозреваемого в причинении смертельной травмы
 
14.04.2022 [Происшествия]

Жительница Грязовецкого района похитила сама себя

222
0
14.04.2022 [БлогоVO]

Вчера вечером показывали туманы, что довольно необычно для середины апреля

422
0
12.04.2022 [Обзор Прессы]

Вологжанин в Антарктиде кормил пингвинов сосисками

504
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика