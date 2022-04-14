Спортивный флешмоб и эко-велозаезд пройдут в Вологде

Музыкальная разминка, фитнес-флешмоб, эко-забег и эко-велозаезд стартуют на Кремлевской площади в понедельник, 18 апреля, в 18 часов. Участниками станут спортсмены, представители общественных организаций и все желающие. Мероприятие пройдет в рамках международного форума «Экология: город, экономика, люди».

«Развитие физической культуры, спорта, привлечение жителей к здоровому образу жизни является приоритетом не только на территории нашего города и области, но и на территории всей страны. Спорт и экология неразрывно связаны, поэтому решили открыть экологический форум, который пройдет в Вологде, именно спортивными проектами. Приглашаем всех принять участие во флешмобе, который будет посвящен здоровому образу жизни, а также в эко-забеге и заезде», — прокомментировал начальник управления физкультуры и массового спорта Вологды Дмитрий Жиобакас.

Все желающие принять участие в спортивном празднике могут подойти к 18 часам на Кремлевскую площадь, — рассказали в пресс-службе городской администрации. Для участия во флешмобе необходима одежда белого и зеленого цветов, символизирующих экологический форум.

Для начала вологодские спортсмены проведут пятиминутную разминку. После этого участники пробегут дистанцию в 1200 метров вокруг Кремлевского сада. Завершится мероприятие эко-заездом на экологичных видах транспорта: велосипедах, самокатах, скейтбордах, роликах и так далее.

Международный форум «Экология: город, экономика, люди» пройдет с 18 по 24 апреля сразу на нескольких площадках областной столицы. Спикерами выступят более 50 экспертов различного уровня в сфере экологического просвещения.