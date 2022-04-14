Жительница Грязовецкого района похитила сама себя

14.04.2022 [Происшествия]

Довольно необычная история произошла в Грязовецком районе. О ней стало известно, когда 5 апреля в дежурную часть районного отдела полиции позвонил 55-летний мужчина и заявил о том, что неизвестные похитили его сожительницу.

«Сиди на ж… ровно»

«По заявлению незамедлительно выехала группа в составе оперативных сотрудников, представителей следственного комитета, а также кинолог с собакой», — рассказал заместитель начальника полиции по оперативной работе грязовецкого райотела полиции Игорь Тулов.

Игорь Тулов

Как рассказал полицейским заявитель, он пришел с работы домой и не обнаружил свою сожительницу. На телефонные звонки она не отвечала, а затем с ее телефона стали приходить СМС-сообщения примерно такого содержания: «Мы похитили твою женщину вместе с деньгами. Сиди на ж… ровно, в полицию не сообщай, иначе получишь труп».

«Что я мог подумать после получения таких сообщений? Естественно, обратился в полицию», — рассказал Алексей Сажин (имя и фамилия изменены — прим. авт.) сотрудникам пресс-службы регионального УМВД.

После получения сообщения о похищении женщины полицейские стали отрабатывать адреса, где она могла находиться. Не исключалось, что ее прятали в поселке Туровец соседнего Междуреченского района.

«Мы сообщили об этом местному участковому уполномоченному Александру Сиидову и согласовали с ним план действий, — говорит Игорь Тулов. — Он проверил возможные адреса ее местонахождения и опросил граждан. Один из местных жителей рассказал, что похожую по приметам женщину видел в одном из домов. Там участковый ее и обнаружил, после чего доставил в опорный пункт полиции Туровца».

Участковому «потерпевшая» в красках рассказала, как ее похищали, описала приметы похитителей, а также как она отдавала им деньги. Но чем дольше длилась беседа, тем больше становилось понятно, что вся история с похищением - чистой воды блеф. В конце концов потерпевшая сама в этом призналась.

Дело на полмиллиона

Полицейские начали распутывать историю с похищением, а также устанавливать мотивы такого странного поступка женщины.

Оказалось, что в Грязовецкий район пара переехала около года назад с желанием купить небольшой дом. Для этого каждый из сожителей взял в кредит по полмиллиона рублей. Женщине банк перевел деньги на карту, а Алексею Сажину выдали наличными.

«После переезда я своих денег не видел, — пояснил он полицейским. — Я несколько раз спрашивал у нее: «Где мои деньги?», — на что она отвечала, мол, лежат где-то в пакетах с вещами, которые не успели разобрать после переезда».

Осенью прошлого года в почтовом ящике новоселов стали появляться записки странного содержания. В них неизвестные намекали, что надо платить по долгам.

«У меня долгов никаких не было, и я никогда ни с кем не конфликтовал», — удивляется Сажин. — По кредиту, который я брал, платил точно в срок».

Позже глава семейства стал замечать одну особенность. Когда он находился дома, записок не было, но как только уходил, неизвестные снова напоминали о себе.

«Сейчас выясняется, что все записки писала она. Буквы в записках были печатные, хотя обычно она писала прописью. Я не видел, когда она это делала. Дома особо не смотрел, чем она занималась — то вяжет, то на кухне готовит что-то. Я доверял человеку. Ведь мы 13 лет прожили вместе, хотя раньше ничего подобного за ней не замечал», — рассказал мужчина.

Когда в начале апреля Алексей снова спросил у сожительницы, где его полмиллиона, закрутилась история с «похищением».

«Нам женщина рассказала, что свои полмиллиона потратила на адвокатов для сыновей, которые сейчас отбывают наказание за кражи в местах лишения свободы. Деньги супруга якобы случайно выбросила вместе с мусором, потому что они лежали в черном пакете, в который обычно складывают мусор», — пояснил Игорь Тулов.

«После истории с «похищением» я ее просил рассказать правду, — говорит Сажин. — Она ответила, что мне все расскажут на суде. Куда делись деньги, я не знаю. Ладно, если бы пропали 50 000 рублей, я бы простил. Но сейчас я выплачиваю за воздух по 12 000 рублей при своей зарплате в 16 000. Денег остается разве что на сигареты. Сейчас написал заявление о пропаже денег. Если просто так начну с нее их требовать, заявит, что вымогаю и будет уголовное дело», — говорит Алексей.

По словам сотрудников полиции, этой истории в любом случае будет дана правовая оценка. В настоящее время материалы находятся в отделе следственного комитета. Однако там, по всей видимости, уголовное дело по похищению человека не будет возбуждено. Что касается исчезновения денег, то по заявлению Сажина сотрудники грязовецкой полиции проводят доследственную проверку.   

Тэги: похищение, обман, кредит, полиция, записки

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