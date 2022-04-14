Жительница Грязовецкого района похитила сама себя

Довольно необычная история произошла в Грязовецком районе. О ней стало известно, когда 5 апреля в дежурную часть районного отдела полиции позвонил 55-летний мужчина и заявил о том, что неизвестные похитили его сожительницу.

«Сиди на ж… ровно»

«По заявлению незамедлительно выехала группа в составе оперативных сотрудников, представителей следственного комитета, а также кинолог с собакой», — рассказал заместитель начальника полиции по оперативной работе грязовецкого райотела полиции Игорь Тулов.

Игорь Тулов

Как рассказал полицейским заявитель, он пришел с работы домой и не обнаружил свою сожительницу. На телефонные звонки она не отвечала, а затем с ее телефона стали приходить СМС-сообщения примерно такого содержания: «Мы похитили твою женщину вместе с деньгами. Сиди на ж… ровно, в полицию не сообщай, иначе получишь труп».

«Что я мог подумать после получения таких сообщений? Естественно, обратился в полицию», — рассказал Алексей Сажин (имя и фамилия изменены — прим. авт.) сотрудникам пресс-службы регионального УМВД.

После получения сообщения о похищении женщины полицейские стали отрабатывать адреса, где она могла находиться. Не исключалось, что ее прятали в поселке Туровец соседнего Междуреченского района.

«Мы сообщили об этом местному участковому уполномоченному Александру Сиидову и согласовали с ним план действий, — говорит Игорь Тулов. — Он проверил возможные адреса ее местонахождения и опросил граждан. Один из местных жителей рассказал, что похожую по приметам женщину видел в одном из домов. Там участковый ее и обнаружил, после чего доставил в опорный пункт полиции Туровца».

Участковому «потерпевшая» в красках рассказала, как ее похищали, описала приметы похитителей, а также как она отдавала им деньги. Но чем дольше длилась беседа, тем больше становилось понятно, что вся история с похищением - чистой воды блеф. В конце концов потерпевшая сама в этом призналась.

Дело на полмиллиона

Полицейские начали распутывать историю с похищением, а также устанавливать мотивы такого странного поступка женщины.

Оказалось, что в Грязовецкий район пара переехала около года назад с желанием купить небольшой дом. Для этого каждый из сожителей взял в кредит по полмиллиона рублей. Женщине банк перевел деньги на карту, а Алексею Сажину выдали наличными.

«После переезда я своих денег не видел, — пояснил он полицейским. — Я несколько раз спрашивал у нее: «Где мои деньги?», — на что она отвечала, мол, лежат где-то в пакетах с вещами, которые не успели разобрать после переезда».

Осенью прошлого года в почтовом ящике новоселов стали появляться записки странного содержания. В них неизвестные намекали, что надо платить по долгам.

«У меня долгов никаких не было, и я никогда ни с кем не конфликтовал», — удивляется Сажин. — По кредиту, который я брал, платил точно в срок».

Позже глава семейства стал замечать одну особенность. Когда он находился дома, записок не было, но как только уходил, неизвестные снова напоминали о себе.

«Сейчас выясняется, что все записки писала она. Буквы в записках были печатные, хотя обычно она писала прописью. Я не видел, когда она это делала. Дома особо не смотрел, чем она занималась — то вяжет, то на кухне готовит что-то. Я доверял человеку. Ведь мы 13 лет прожили вместе, хотя раньше ничего подобного за ней не замечал», — рассказал мужчина.

Когда в начале апреля Алексей снова спросил у сожительницы, где его полмиллиона, закрутилась история с «похищением».

«Нам женщина рассказала, что свои полмиллиона потратила на адвокатов для сыновей, которые сейчас отбывают наказание за кражи в местах лишения свободы. Деньги супруга якобы случайно выбросила вместе с мусором, потому что они лежали в черном пакете, в который обычно складывают мусор», — пояснил Игорь Тулов.

«После истории с «похищением» я ее просил рассказать правду, — говорит Сажин. — Она ответила, что мне все расскажут на суде. Куда делись деньги, я не знаю. Ладно, если бы пропали 50 000 рублей, я бы простил. Но сейчас я выплачиваю за воздух по 12 000 рублей при своей зарплате в 16 000. Денег остается разве что на сигареты. Сейчас написал заявление о пропаже денег. Если просто так начну с нее их требовать, заявит, что вымогаю и будет уголовное дело», — говорит Алексей.

По словам сотрудников полиции, этой истории в любом случае будет дана правовая оценка. В настоящее время материалы находятся в отделе следственного комитета. Однако там, по всей видимости, уголовное дело по похищению человека не будет возбуждено. Что касается исчезновения денег, то по заявлению Сажина сотрудники грязовецкой полиции проводят доследственную проверку.