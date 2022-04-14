Советская обувь периода 1950-1980 годов представлена на выставке в Кириллове

Выставка «Обувь из собрания музея» открылась в Музее истории города Кириллова. Здесь представлены 95 экспонатов из коллекции Кирилло-Белозерского музея-заповедника, в том числе 45 пар и единичных экземпляров обуви, а также - инструменты для ее изготовления.

– Выставка знакомит посетителей с многообразием традиционной обуви Русского Севера, а также советского периода 1950х-80х годов. Отдельные комплексы посвящены изготовлению обуви из кожи и бересты, эволюции резиновой обуви. Кроме того, посетители смогут увидеть несколько пар обуви импортных производителей, – говорится в анонсе мероприятия.

Также сообщается, что выставку сопровождает интерактивная зона. Здесь взрослые и дети смогут найти для себя подходящую пару обуви и примерить ее.

Посетить выставку можно до 10 мая в Музее истории города Кириллова и Кирилловского района по адресу: Вологодская область, Кириллов, ул. Гагарина, 103. Телефон для справок: +7 (81757) 3-15-98.

В период с 1 октября 2021 года по 30 апреля 2022 года музей работает по графику: понедельник – пятница с 9.00 до 18.00; суббота и воскресенье – выходные дни.

Возрастных ограничений нет.

