Советская обувь периода 1950-1980 годов представлена на выставке в Кириллове

14.04.2022 [Культура]

Выставка «Обувь из собрания музея» открылась в Музее истории города Кириллова. Здесь представлены 95 экспонатов из коллекции Кирилло-Белозерского музея-заповедника, в том числе 45 пар и единичных экземпляров обуви, а также - инструменты для ее изготовления.

– Выставка знакомит посетителей с многообразием традиционной обуви Русского Севера, а также советского периода 1950х-80х годов. Отдельные комплексы посвящены изготовлению обуви из кожи и бересты, эволюции резиновой обуви. Кроме того, посетители смогут увидеть несколько пар обуви импортных производителей, – говорится в анонсе мероприятия.

Также сообщается, что выставку сопровождает интерактивная зона. Здесь взрослые и дети смогут найти для себя подходящую пару обуви и примерить ее.

Посетить выставку можно до 10 мая в Музее истории города Кириллова и Кирилловского района по адресу: Вологодская область, Кириллов, ул. Гагарина, 103. Телефон для справок: +7 (81757) 3-15-98.

В период с 1 октября 2021 года по 30 апреля 2022 года музей работает по графику: понедельник – пятница с 9.00 до 18.00; суббота и воскресенье – выходные дни.

Возрастных ограничений нет.
 

Тэги: выставка, обувь, история, Кириллов

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