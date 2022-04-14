Жительница Бабушкинского района не смогла выгнать гостя и заявила полицейским, что убила его

14.04.2022 [Общество]

В Бабушкинском районе суд привлёк 56-летнюю местную жительницу к административной ответственности за ложный вызов спецслужб.

По материалам дела, 22 января 2022 года женщина позвонила в полицию и заявила, что убила собутыльника, но информация не подтвердилась. Она объяснила, что распивала спиртное с мужчиной, который был у неё в гостях. Когда алкоголь закончился, женщина предложила гостю уйти, тот отказался и она, чтобы его выпроводить, вызвала полицию. Об убийстве собутыльника она заявила, чтобы полицейские приехали быстрее.

«По результатам проверки сообщения вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела ввиду отсутствия события преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ. Кроме того, следователь не установил в действиях женщины состава преступления, предусмотренного ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос)», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

В качестве наказания суд назначил женщине штраф в тысячу рублей. Постановление не вступило  в законную силу и может быть обжаловано.

Тэги: ложный вызов, штраф

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