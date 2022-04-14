Глава Вологодского района поедет учиться коммуникациям в Сколково за счет бюджета

14.04.2022 [Общество]

Наталья Рюмина

Глава Вологодского района Сергей Жестянников сообщил, что 14 апреля отправляется в Сколково, где будет проходить обучение по программе «Результативные коммуникации в государственном управлении». Это образовательные модули для представителей исполнительной власти федерального и регионального уровней, органов местного самоуправления. На сайте Сколково стоимость обучения равняется 599 тысячам рублей. Это возмутило жителей региона, ведь главы постоянно меняются. Если каждого отправлять на обучение за такие суммы, это существенно ударит по бюджетам.

«Один из блоков вопросов, который детально прорабатываем с профессорами программы — внешние и внутренние коммуникации. Несомненно эта тема сейчас на острие. Современные реалии — это открытость и взаимодействие», — сказал глава района.

Он пояснил, что в районе уже используем ряд инструментов, позволяющих эффективно вести диалог с жителями. Так, для этого запущена платформа «Заяви о проблеме». 

«Обучение высших руководящих чиновников это пустое дело. Должны быть квалифицированные низовые кадры, которые бы отрезали весь бред и все хотелки, которые их начальству приходят в голову. К тому же главы всякие на своих местах бывает недолго сидят, а исполнитель в отделе может не один десяток лет проработать», — пишет Слав Ерохов.

«Мы прекрасно знаем, что главы приходят и уходят, а вот сами сотрудники работают годами. Что произойдёт при приходе нового главы, опять отправим учить за бюджетный счёт? Ладно. Вопрос в заявленной сумме. Вам не кажется, что сумма великовата? Даже при программе получения социального контракта физическим лицам и ИП на обучение и переподготовку выделяют всего 30 тысяч», — отметил общественный активист Сергей Городишенин. 

NewsVo же сделал запрос в Вологодский район и решил выяснить, как обучение главы повлияет на жизнь района. Ведь, как пишут жители Вологодского района «на эти средства можно было бы купить пару детских площадок и установить их, например, в поселке Новый Источник, чтобы дети играли в безопасности, а не тонули в реке, провалившись под лед.»

Заместитель главы района Игорь Быков пояснил, что обучение по указанной программе стоимостью 599 тысяч не оплачивалось

«Представительным собрание Вологодского муниципального района было поддержано и принято финансирование на прохождение главой Вологодского муниципального района Сергеем Жестянниковым образовательного модуля по программе Сколково „Результативные коммуникации в государственном управлении“ на сумму 134 тысячи 775 рублей из средств районного бюджета, предусмотренных на обучение сотрудников администрации Вологодского муниципального района».

На вопросы, какие навыки приобретет после обучения глава района и как это повлияет на жизнь района, в администрации ответили, что развития профессиональных навыков и компетенций сотрудников уделяется большое внимание. 

«Вологодский район в ближайшее время переходит на окружную систему, для этого требуются новые компетенции как самого главы, так и его команды. Так, сотрудники администрации Вологодского муниципального района в течение 2021 году обучались в Вологодском филиале РАНХиГС. Обучение было посвящено методам проектного управления». 

Итогом обучения стало то что, глава района успешно привлекает средства региональных и национальных программ на развитие Вологодского района. Так, например, проект по развитию села Новленское получил финансирование по федеральной программе «Комплексной развитие сельских территорий» в объеме порядка 125 млн рублей. В Минсельхозе находятся еще две заявки. По региональной программе «Народный бюджет» в 2022 году Вологодский района получил рекордное количество средств из областного бюджета. Игорь Быков уверен, что добиться таких результатов удалось, в том числе, благодаря постоянному повышению квалификации, как руководителей муниципалитета, так и специалистов.

Тэги: бюджет. чиновники, траты

ТОП НЕДЕЛИ

В нескольких регионах России бойцы Росгвардии и военнослужащие отказываются ехать в Украину
В Череповце погиб депутат городской Думы Виктор Лукашук
Нефтяники заявляют о возможном дефиците бензина
В Вологде в гостевом доме с мини-зоопарком неизвестные убили страусов и кроликов
Вологодское предприятие по производству троллейбусов наказали за срыв контракта
Поезд длиной более километра отправится из Вологды во Владивосток
Песков: «у нас значительные потери, это трагедия»
Вологодские синоптики заявили о кардинальном изменении погоды
Банк России модернизирует бумажные деньги
Житель Вологды провалился в центре города на полметра в лужу

Похожие новости

Более 2 миллионов рублей планирует потратить презентационно-сервисный центр на покупку сувениров

В списке статуэтки, панно, ежедневники и многое другое

741
0

Из бюджета Вологодской области планируют потратить 190 тысяч рублей на запчасти для машины марки Lexus

Аукцион должен завершится уже сегодня - 10 марта

1261
0

Как увеличить стоимость ремонта дороги на сотню миллионов: лайфхак от череповецкой мэрии

Улица Краснодонцев в Череповце уже лет двадцать ждет ремонта. Каждый год власти обещают, что она будет приведена в порядок. При этом стоимость планируемого ремонта растет с каждым годом на миллионы рублей

4294
0

В 2022 году в Вологодской области потратят 4,4 млрд рублей на госаппарат региона

Это больше на 310 миллионов, чем в прошлом году

3335
0

Из бюджета Вологодской области потратят почти миллион рублей на капремонт правительственного «Лексуса»

По данным издания «Череповецкая истина», на этой машине ездит губернатор

5693
0

Сэкономили на всём, кроме себя: как вологодские чиновники распределили бюджет на 2021 год

24 декабря на сайте областного правительства опубликовали закон Вологодской области «Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов». Бюджет был принят 15 декабря. Руководитель фракции КПРФ Александр Морозов назвал его бюджетом «социального пессимизма», или антисоциальным. NewsVo решил изучить документ и выяснить, на самом ли деле это так.

15936
0

Чиновники правительства Вологодской области стали реже получать подарки

По данным департамента госуправления и кадровой политики, в последние годы количество полученных подарков снизилось на 42%

1521
1

В Грязовце чиновник местной администрации в рабочее время составил смету для частной компании

Начальник отдела муниципального хозяйства и социальной сферы администрации муниципального образования Грязовецкое привлечен к дисциплинарной ответственности

1871
0

В правительстве Вологодской области сократят должность начальника департамента внутренней политики

Его полномочия перейдут к одному из заместителей губернаторов

6724
4

В Минтруде предложили сэкономить на средствах реабилитации инвалидов, чтобы сэкономить бюджетные деньги

Впитывающие простыни и подгузники для взрослых, по мнению чиновников, можно использовать в полтора раза дольше, чем предусмотрено нынешними нормами: по 12 часов вместо 8

4116
12

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Глава Вологодского района поедет учиться коммуникациям в Сколково за счет бюджета
Череповчанку оштрафовали на 10 000 рублей за самовольное подключение к электросчетчику
Рейсовый автобус загорелся на ходу в Череповце
Волонтеры проекта «Комфортная городская среда» начнут работать завтра в Вологде
Контрольно-счетная палата нашла нарушения в реализации нацпроектов Вологодской области
Валентина Матвиенко: «Мы даже гвозди не производим»
Библиотека Monotype заблокировала шрифты Times New Roman и Arial для российских пользователей
 
13.04.2022 [Общество]

Машина есть, системы нет: жители "Элмы" получили дополнительный автобус, но не заметили этого

633
0
14.04.2022 [БлогоVO]

Вчера вечером показывали туманы, что довольно необычно для середины апреля

299
0
12.04.2022 [Обзор Прессы]

Вологжанин в Антарктиде кормил пингвинов сосисками

471
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика