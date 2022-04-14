Глава Вологодского района поедет учиться коммуникациям в Сколково за счет бюджета

Наталья Рюмина

Глава Вологодского района Сергей Жестянников сообщил, что 14 апреля отправляется в Сколково, где будет проходить обучение по программе «Результативные коммуникации в государственном управлении». Это образовательные модули для представителей исполнительной власти федерального и регионального уровней, органов местного самоуправления. На сайте Сколково стоимость обучения равняется 599 тысячам рублей. Это возмутило жителей региона, ведь главы постоянно меняются. Если каждого отправлять на обучение за такие суммы, это существенно ударит по бюджетам.

«Один из блоков вопросов, который детально прорабатываем с профессорами программы — внешние и внутренние коммуникации. Несомненно эта тема сейчас на острие. Современные реалии — это открытость и взаимодействие», — сказал глава района.

Он пояснил, что в районе уже используем ряд инструментов, позволяющих эффективно вести диалог с жителями. Так, для этого запущена платформа «Заяви о проблеме».

«Обучение высших руководящих чиновников это пустое дело. Должны быть квалифицированные низовые кадры, которые бы отрезали весь бред и все хотелки, которые их начальству приходят в голову. К тому же главы всякие на своих местах бывает недолго сидят, а исполнитель в отделе может не один десяток лет проработать», — пишет Слав Ерохов.

«Мы прекрасно знаем, что главы приходят и уходят, а вот сами сотрудники работают годами. Что произойдёт при приходе нового главы, опять отправим учить за бюджетный счёт? Ладно. Вопрос в заявленной сумме. Вам не кажется, что сумма великовата? Даже при программе получения социального контракта физическим лицам и ИП на обучение и переподготовку выделяют всего 30 тысяч», — отметил общественный активист Сергей Городишенин.

NewsVo же сделал запрос в Вологодский район и решил выяснить, как обучение главы повлияет на жизнь района. Ведь, как пишут жители Вологодского района «на эти средства можно было бы купить пару детских площадок и установить их, например, в поселке Новый Источник, чтобы дети играли в безопасности, а не тонули в реке, провалившись под лед.»

Заместитель главы района Игорь Быков пояснил, что обучение по указанной программе стоимостью 599 тысяч не оплачивалось.

«Представительным собрание Вологодского муниципального района было поддержано и принято финансирование на прохождение главой Вологодского муниципального района Сергеем Жестянниковым образовательного модуля по программе Сколково „Результативные коммуникации в государственном управлении“ на сумму 134 тысячи 775 рублей из средств районного бюджета, предусмотренных на обучение сотрудников администрации Вологодского муниципального района».

На вопросы, какие навыки приобретет после обучения глава района и как это повлияет на жизнь района, в администрации ответили, что развития профессиональных навыков и компетенций сотрудников уделяется большое внимание.

«Вологодский район в ближайшее время переходит на окружную систему, для этого требуются новые компетенции как самого главы, так и его команды. Так, сотрудники администрации Вологодского муниципального района в течение 2021 году обучались в Вологодском филиале РАНХиГС. Обучение было посвящено методам проектного управления».

Итогом обучения стало то что, глава района успешно привлекает средства региональных и национальных программ на развитие Вологодского района. Так, например, проект по развитию села Новленское получил финансирование по федеральной программе «Комплексной развитие сельских территорий» в объеме порядка 125 млн рублей. В Минсельхозе находятся еще две заявки. По региональной программе «Народный бюджет» в 2022 году Вологодский района получил рекордное количество средств из областного бюджета. Игорь Быков уверен, что добиться таких результатов удалось, в том числе, благодаря постоянному повышению квалификации, как руководителей муниципалитета, так и специалистов.