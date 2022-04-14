Череповчанку оштрафовали на 10 000 рублей за самовольное подключение к электросчетчику

Жительницу Череповца оштрафовали за самовольное подключение к электросчетчику. Как было установлено в суде, квартиру 38-летней жительницы Череповца отключили от электричества за долги.

Однако 26 января энергетики выявили факт самовольного подключения к электрическим сетям.

«При составлении административного протокола женщина согласилась с правонарушением», — рассказали в объединенной пресс-службе судов области.

Мировым судом женщина была привлечена к административной ответственности и оштрафована на 10 000 рублей.