Череповчанку оштрафовали на 10 000 рублей за самовольное подключение к электросчетчику

14.04.2022 [Общество]

Жительницу Череповца оштрафовали за самовольное подключение к электросчетчику. Как было установлено в суде, квартиру 38-летней жительницы Череповца отключили от электричества за долги.

Однако 26 января энергетики выявили факт самовольного подключения к электрическим сетям.

«При составлении административного протокола женщина согласилась с правонарушением», — рассказали в объединенной пресс-службе судов области.

Мировым судом женщина была привлечена к административной ответственности и оштрафована на 10 000 рублей.

Тэги: штраф, электроэнергия, нарушение

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