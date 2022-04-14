Волонтеры проекта «Комфортная городская среда» начнут работать завтра в Вологде

14.04.2022 [Общество]

На площадках Вологды с завтрашнего дня начнут работать волонтеры проекта «Комфортная городская среда». Также завтра начинается голосование за объекты благоустройства на 2023 год в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Голосование продлится на федеральной платформе 35.gorodsreda.ru до 30 мая. Помогать вологжанкам с выбором общественных пространств будут 86 волонтеров.

Добровольцы будут дежурить в будние дни с 16:00 до 20:00, в выходные — с 14:00 до 18:00 по 13 адресам:

 1.    ТЦ «ЦУМ», улица Благовещенская, д. 4

2.     ТЦ «Оазис», улица Мира, д. 82

3.     улица Каменный мост, д. 4

4.     Аллея Ильюшина

5.     Ковыринский парк

6.     ТЦ «Шоколад», Окружное шоссе, д. 26

7.     ТЦ «Магистраль», улица Сухонская, д. 1Б

8.     ТЦ «Макси», улица Горького, д. 122

9.     ТЦ «Апельсин», улица Карла Маркса, д. 105

10.   Гипермаркет «Макси», улица Дальняя, д. 33

11.    ТЦ «Макси», улица Конева, д. 14а

12.    ТЦ «Мармелад», Пошехонское шоссе, д. 22

13.    Дворец спорта «Вологда», улица Конева, д. 2В

«Задача добровольцев — информировать горожан о проектах, которые выносятся на обсуждение, и помогать голосовать на платформе проекта с помощью планшета. Он будет в распоряжении у каждой команды волонтеров. Узнать ребят можно по экипировке с символикой проекта. Проголосовать можно будет и самостоятельно с любого мобильного устройства или домашнего компьютера. Это могут сделать все вологжане от 14 лет», — рассказала руководитель молодежного центра «ГОР.СОМ35» Яна Филиппова.

Конкретный список пространств для голосования появится на федеральной площадке 15 апреля. Объект, набравший наибольшее количество голосов, будет благоустроен в 2023 году, — сообщает пресс-служба городской администрации.  

По такому же принципу выбор пространств для благоустройства проходил в предыдущие годы.

Тэги: проект, городская среда, волонтеры

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