Контрольно-счетная палата нашла нарушения в реализации нацпроектов Вологодской области

В конце марта на заседаниях коллегии Контрольно-счетной палаты Вологодской области были рассмотрены и утверждены результаты мониторинга хода реализации национальных проектов в регионе. Специалистами были найдены нарушения.

Специалисты КСП нашли факты невыполнения показателей по нацпроектам «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Демография», «Здравоохранение», а также Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. В региональных нацпроектах «Производительность труда», «Демография», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Здравоохранение», Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры есть случаи недостижения результатов.

Также зафиксированы нарушения сроков при реализации региональных проектов нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», «Производительность труда», «Здравоохранение» и Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

«Установлены несоответствия объемов финансового обеспечения проектов, предусмотренных в их паспортах, объемам, отраженным в законах области об областном бюджете и (или) государственных программах региона, в отношении региональных проектов нацпроектов „Демография“, „Международная кооперация и экспорт“, „Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы“, „Здравоохранение“, а также Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры», — сообщают в КСП.

Там также обращают внимание на то, что есть риски недостижения результатов регионального проекта «Информационная инфраструктура» национального проекта «Цифровая экономика», показателей региональных проектов нацпроекта «Здравоохранение» и реализации регионального проекта «Развитие региональных аэропортов и маршрутов» Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

Заключения о результатах экспертно-аналитических мероприятий направлены Губернатору области и в Законодательное Собрание области, копии заключений — в прокуратуру области.