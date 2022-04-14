Библиотека Monotype заблокировала шрифты Times New Roman и Arial для российских пользователей

14.04.2022 [Общество]

Владелец прав на шрифты Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma и Helvetica американская компания Monotype перекрыла для российских пользователей доступ к своей библиотеке.  Сообщают «Ведомости», ссылаясь на источник в российской IT-компании

Журналисты издания убедились в этом лично.

«Сайт Monotype в России доступен, но при попытке открыть страницу с каталогом шрифтов пользователь видит сообщение о запрете доступа. „Вероятно, владелец сайта установил ограничения, которые препятствуют вам получить доступ к сайту“, — указано в сообщении. Но при использовании VPN-сервиса страница открывается, и пользователь при регистрации на платформе получает доступ к шрифтам», — пишет издание.

Наиболее популярные шрифты Monotype доступны в пакете Microsoft Office, которая в начале марта объявила о приостановке продаж в России. 

Библиотека шрифтов используется создателями сайтов, издателями, производителями ПО и так далее.

Тэги: шрифты, санкции

ТОП НЕДЕЛИ

В нескольких регионах России бойцы Росгвардии и военнослужащие отказываются ехать в Украину
В Череповце погиб депутат городской Думы Виктор Лукашук
Нефтяники заявляют о возможном дефиците бензина
В Вологде в гостевом доме с мини-зоопарком неизвестные убили страусов и кроликов
Вологодское предприятие по производству троллейбусов наказали за срыв контракта
Поезд длиной более километра отправится из Вологды во Владивосток
Песков: «у нас значительные потери, это трагедия»
Вологодские синоптики заявили о кардинальном изменении погоды
Банк России модернизирует бумажные деньги
Житель Вологды провалился в центре города на полметра в лужу

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Череповчанку оштрафовали на 10 000 рублей за самовольное подключение к электросчетчику
Рейсовый автобус загорелся на ходу в Череповце
Волонтеры проекта «Комфортная городская среда» начнут работать завтра в Вологде
Контрольно-счетная палата нашла нарушения в реализации нацпроектов Вологодской области
Валентина Матвиенко: «Мы даже гвозди не производим»
Библиотека Monotype заблокировала шрифты Times New Roman и Arial для российских пользователей
Госдума приняла в первом чтении законопроект о застройке заповедных территорий
 
13.04.2022 [Общество]

Машина есть, системы нет: жители "Элмы" получили дополнительный автобус, но не заметили этого

625
0
14.04.2022 [БлогоVO]

Вчера вечером показывали туманы, что довольно необычно для середины апреля

288
0
12.04.2022 [Обзор Прессы]

Вологжанин в Антарктиде кормил пингвинов сосисками

466
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика