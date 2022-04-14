Библиотека Monotype заблокировала шрифты Times New Roman и Arial для российских пользователей

Владелец прав на шрифты Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma и Helvetica американская компания Monotype перекрыла для российских пользователей доступ к своей библиотеке. Сообщают «Ведомости», ссылаясь на источник в российской IT-компании

Журналисты издания убедились в этом лично.

«Сайт Monotype в России доступен, но при попытке открыть страницу с каталогом шрифтов пользователь видит сообщение о запрете доступа. „Вероятно, владелец сайта установил ограничения, которые препятствуют вам получить доступ к сайту“, — указано в сообщении. Но при использовании VPN-сервиса страница открывается, и пользователь при регистрации на платформе получает доступ к шрифтам», — пишет издание.

Наиболее популярные шрифты Monotype доступны в пакете Microsoft Office, которая в начале марта объявила о приостановке продаж в России.

Библиотека шрифтов используется создателями сайтов, издателями, производителями ПО и так далее.