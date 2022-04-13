Госдума приняла в первом чтении законопроект о застройке заповедных территорий

Госдума в первом чтении приняла законопроект о застройке заповедных территорий.

Этот законопроект снимает ряд действующих экологических ограничений «в целях повышения устойчивости строительной отрасли в связи с макроэкономической и внешнеполитической ситуацией».

– В случае его принятия до конца 2024 года «приоритетные инфраструктурные проекты» можно будет строить в районе Байкала и на других особо охраняемых природных территориях (ООПТ) без государственной экологической экспертизы. Под них разрешат использовать и участки региональных природоохранных территорий. Перечня объектов, для которых будут сделаны подобные послабления, еще нет — его депутаты обещают разработать ко второму чтению, – сообщает издание «Коммерсантъ» .

Российское отделение Greenpeace призывает россиян не согласных с таких законопроектом, писать обращения председателю Думы Вячеславу Володину через электронную приемную.

– Вот этого еще не хватало, – комментирует это событие Евгения Тимонова, российская научная журналистка, популяризатор науки, автор и ведущая видеоблога «Всё как у зверей». – Под шумок экстренно (дедлайн 14.04 в 16:00) продвигают законопроект, разрешающий застраивать заповедники и любые охраняемые природные зоны, и делать это вообще без экологической экспертизы. Вырубать и загрязнять что угодно даже без согласования с Росрыболовством, Минсельхозом и Минприроды. Это чудовищное преступление против природных территорий.

Евгения Тимонова предлагает всем, кому не безразлична эта ситуация, написать об этом в Государственную думу на два адреса: eco@duma.gov.ru и stroy_gkh@duma.gov.ru

– Даже в Думе не все в восторге от этой инициативы, как минимум три фракции выступили против, что обнадеживает. Принятие законов процесс крайне бюрократизированный, это в данном случае хорошо. Например, как ни странно, работают письма граждан: игнорировать их система не может и обязана худо-бедно учитывать. Тема это чисто народно-хозяйственная, так что можно писать и не бояться, – добавляет Евгения.

Далее Евгения Тимонова прилагает текст письма, которое отправила сама:

«6 апреля 2022 года Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект № 94578-8.

Законопроект содержит неограниченный перечень объектов, строительство которых, в случае принятия закона, не будет требовать проведения государственной экологической экспертизы проектной документации, и будет возможно в границах любых особо охраняемых природных территорий (включая государственные природные заповедники, биосферные заповедники, национальные парки, природные парки, государственные природные заказники, памятники природы, дендрологические парки и ботанические сады).

Согласно ему, например, на Байкале можно будет рубить лес не только для расширения инфраструктуры БАМа и Транссиба (закон об этом принят ещё в 2020 году), но и для строительства любой инфраструктуры, в том числе муниципального значения. Для этого из региональных особо охраняемых природных территорий (ООПТ) можно будет вырезать любые участки. Кроме того, согласно законопроекту объекты инфраструктуры могут строиться на Байкале и всех ООПТ, как региональных, так и федеральных, без экологической экспертизы. Проекты строительства на самых экологически ценных и уязвимых территориях не будут проходить никакой экологической оценки. Это представляет серьёзную угрозу экологической безопасности России, особенно в контексте возрастающей опасности техногенных аварий.

В структуре особо охраняемых природных территорий России большую часть составляют именно ООПТ регионального значения, на долю которых приходится 86% от общего числа особо охраняемых природных территорий страны, и 52% от их суммарной площади. Ситуация, когда из них могут быть вырезаны участки для хозяйственного использования, не только уменьшит их площадь, но и, что ещё хуже, приведет к фрагментации, нарушающей экологические связи.

В ООПТ регионального значения охраняются наиболее ценные природные комплексы и экосистемы, места обитания редких животных и растений. В случае принятия законопроекта все они могут быть разрушены без каких-либо оснований, без предварительной оценки экологических последствий. Попытка выйти из экономического кризиса таким образом погрузит Россию в кризис экологический.

ООПТ занимают всего 12,5 % территории нашей страны. Это очень мало. Поэтому меры по стабилизации экономики России не должны включать в себя вовлечение в хозяйственный оборот этих ценных и уникальных природных экосистем.

Согласно постановлению Думы о принятии законопроекта в первом чтении, ко второму чтению должны быть внесены поправки о том, что осуществление градостроительной деятельности в границах особо охраняемых природных территорий допускается исключительно в случаях, если это соответствует требованиям законодательства в области охраны окружающей среды, законодательства об особо охраняемых природных территориях и не нарушает режим особой охраны соответствующих ООПТ.

Однако, это решение фактически ничего не меняет. Законопроект и не предполагает нарушение режима ООПТ — он позволяет вырезать из ООПТ регионального значения земельные участки для строительства инфраструктуры. А о недопустимости этого в постановлении Госдумы ничего не сказано.

Против законопроекта выступили Комитет по экологии и Комитет по аграрной политике Государственной Думы, а также фракции КПРФ, «Справедливая Россия – за правду», «Новые люди». Мы поддерживаем их позицию в отношении этого законопроекта и просим при его доработке убрать из него нормы, позволяющие исключать из ООПТ участки для строительства инфраструктуры.

С уважением, Евгения Тимонова и команда проекта «Всё как у зверей».