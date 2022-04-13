Российские школы обеспечат государственной символикой

Глава Правительства Михаил Мишустин подписал постановление Правительства Российской Федерации о внесении изменений в государственную программу «Развитие образования».

Как сообщает Минпросвещения, этот документ позволит оказать поддержку в обеспечении всех школ страны государственной символикой.

– Такой элемент школьной жизни, как поднятие флага, во многих регионах уже являются устоявшейся практикой. Это можно внедрить в каждой школе в качестве важного элемента воспитания. Такая практика способствует формированию чувства патриотизма и гражданственности у подрастающего поколения, – говорит Министр просвещения Сергей Кравцов.

Кравцов также отметил, что инициатива начинать неделю с подъема флага под гимн России могла бы стать позитивной практикой.

Обеспечивать государственные и муниципальные общеобразовательные организации планируют в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование».

